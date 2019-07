Atlético de Madrid denuncia Griezmann e Barcelona na Liga e cobra R$ 330 milhões

Clube colchonero recebeu 120 milhões de euros pelo francês, mas cobra 200 milhões

Depois de oficialmente apresentado e até com número escolhido no , Antoine Griezmann parece ainda não completamente livre do . Isso porque, de acordo com informações do Sport e apuradas pela Goal, o clube colchonero fez uma denúncia formal do jogador e do clube catalão para .

Toda a questão se deu pelo fato de que, de acordo com o Atlético de Madrid, o acordo entre Griezmann e o Barcelona teria se dado no período em que a multa rescisória do atacante estava na casa dos 200 milhões de euros. Poucos dias depois da "virada" no contrato, que reduziria o valor para 120 milhões, o Barcelona fechou a contratação do jogador francês.

Por isso, o clube colchonero se sentiu lesado na situação e, pouco tempo depois do anúncio oficial do Barça, soltou uma nota oficial cobrando os 200 milhões da suposta época do acordo. O advogado de Griezmann chegou a afirmar que o time da capital espanhola estaria agindo "de má fé".

Caso o processo não saia a contento do Atlético, é possível que o time vermelho e branco apele para a justiça comum na demanda dos 80 milhões de euros que estariam faltando do acordo. Enquanto isso, Griezmann já treina normalmente com seus novos companheiros no Barcelona e se prepara para a temporada 2019/20.