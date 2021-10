Onde assistir ao vivo a Fortaleza x Atlético-MG, pela semifinal da Copa do Brasil?

Equipes entram em campo nesta quarta-feira (27), às 21h30 (de Brasília), na Arena Castelão; veja como acompanhar ao vivo na TV e na internet

Atlético-MG e Fortaleza se enfrentam na noite esta quarta-feira (27), às 21h30 (de Brasília), na Arena Castelão, pelo jogo de volta da semifinal da Copa do Brasil. Como venceu o primeiro duelo por 4 a 0, o Galo pode perder por até três gols de diferença. A partida terá transmissão ao vivo da Globo (para MG e CE), na TV aberta, e do SporTV 2 e Premiere, na TV fechada. Na Goal, você acompanha o jogo em tempo real clicando aqui.

Veja informações da partida!

QUANDO É?

JOGO Fortaleza x Atlético-MG DATA Quarta-feira, 27 de outubro de 2021 LOCAL Arena Castelão - Fortaleza, CE HORÁRIO 21h30 (de Brasília) ARBITRAGEM Árbitro: Vinicius Gonçalves Dias (SP)

Assistentes: Marcelo Carvalho (SP) e Daniel Paulo Ziolli (SP)

Quarto árbitro: Douglas Marques (SP)

VAR: Rodrigo Guarizo (SP)

Auxiliar VAR: Fabio Rogerio Baesteiro (SP)

ONDE VAI PASSAR?



Foto: Pedro Souza / Atlético-MG Divulgação

A Globo (para MG e CE), na TV aberta, e o SporTV 2 e o Premiere, na TV fechada, são os canais que vão transmitir o jogo desta quarta-feira. Na Goal, você também segue a partida em tempo real.

NOTÍCIAS, ESCALAÇÕES E MAIS

Depois da goleada sofrida por 4 a 0 no primeiro jogo, o Fortaleza pressionado pelo resultado e com seis desfalques em campo.

Robson, Yago Pikachu, Tinga e Lucas Crispim, machucados, estão fora. .Já Marcelo Benevenuto e Lucas Lima, por já terem defendido Botafogo e Palmeiras, respectivamente, também são desfalques.

Já o Atlético-MG, apesar da boa vantagem construída, não encara a classificação garantida.

"Tem que tomar muito cuidado com esse jogo de quarta-feira. Entrar com os dois olhos bem abertos com a disposição igual ao adversário que tem um grande time", afirmou Cuca.

Para o confronto, o Galo não poderá ter Mariano, poupado, e Allan, suspenso.

Provável escalação do Atlético-MG: Everson; Guga, Júnior Alonso, Réver e Guilherme Arana; Jair, Tchê Tchê, Nacho Fernández e Zaracho; Keno e Hulk.

Provável escalação do Fortaleza: Felipe Alves; Jussa, Titi e Jackson; Daniel Guedes, Éderson, Matheus Vargas, Felipe e Ronald; Wellington Paulista e David.

A CAMPANHA DO ATLÉTICO-MG NA COPA DO BRASIL

Remo 0 x 2 Atlético-MG - 2 de junho de 2021

Atlético-MG 2 x 1 Remo - 10 de junho de 2021

Atlético-MG 2 x 0 Bahia - 28 de julho de 2021

Bahia 2 x 1 Atlético-MG - 4 de agosto de 2021

Fluminense 1 x 2 Atlético-MG - 26 de agosto de 2021

Atlético-MG 1 x 0 Fluminense - 15 de setembro de 2021

Atlético-MG 4 x 0 Fortaleza - 20 de novembro de 2021

A CAMPANHA DO FORTALEZA NA COPA DO BRASIL

Fortaleza 1 x 1 Ceará - 2 de junho de 2021

Ceará 0 x 3 Fortaleza - 10 de junho de 2021

Fortaleza 2 x 1 CRB - 29 de julho de 2021

CRB 0 x 1 Fortaleza - 4 de agosto de 2021

São Paulo 2 x 2 Fortaleza - 25 de agosto de 2021

Fortaleza 3 x 1 São Paulo - 15 de setembro de 2021

Atlético-MG 4 x 0 Fortaleza - 20 de novembro de 2021

ÚLTIMOS JOGOS E PRÓXIMOS JOGOS

ATLÉTICO-MG

JOGO CAMPEONATO DATA Atlético-MG 4 x 0 Fortaleza Copa do Brasil 20 de outubro de 2021 Atlético-MG x Cuiabá Brasileirão 24 de outubro de 2021

Próximas partidas

JOGO CAMPEONATO DATA HORÁRIO Flamengo x Atlético-MG Brasileirão 30 de outubro de 2021 20h (de Brasília) Atlético-MG x Grêmio Brasileirão 3 de novembro de 2021 21h (de Brasília)

FORTALEZA

JOGO CAMPEONATO DATA Atlético-MG 4 x 0 Fortaleza Copa do Brasil 20 de outubro de 2021 Fortaleza 3 x 0 Athletico-PR Brasileirão 23 de outubro de 2021

Próximas partidas