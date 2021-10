Atlético-MG x Fortaleza AO VIVO: siga a semifinal da Copa do Brasil em tempo real

Pela quinta vez na semifinal da Copa do Brasil, o Atlético-MG vai em busca da terceira final em oito anos. Líder do Campeonato Brasileiro, vem de derrota para o Atlético-GO na última rodada. Apesar do tropeço, a confiança é grande, já que o Galo não perde no Mineirão há 17 partidas (a última derrota justamente para o Leão).