Onde assistir ao vivo a Palmeiras x Grêmio, pela final da Copa do Brasil?

Decisão será decidida neste domingo (7), às 18h (de Brasília), no Allianz Parque; veja como acompanhar ao vivo na TV e na internet

O Palmeiras recebe o Grêmio neste domingo (7), às 18h (de Brasília), no Allianz Parque, com a vantagem do empate para ser campeão da Copa do Brasil. O duelo terá transmissão ao vivo na Globo (para todo o Brasil), na TV aberta, e no SporTV e Premiere, na TV fechada. Na Goal, o torcedor também acompanha todos os lances em tempo real clicando aqui.

Veja informações da partida!

QUANDO É?

JOGO Palmeiras x Grêmio DATA Domingo, 7 de março de 2021 LOCAL Allianz Parque - São Paulo, BRA HORÁRIO 18h (de Brasília) ARBITRAGEM Árbitro: Bruno Arleu de Araújo (RJ)

Assistentes: Kléber Lúcio Gil (SC) e Bruno Raphael Pires (GO)

ONDE VAI PASSAR?



Palmeiras entra em campo com a vantagem do empate / Foto: Getty Images

A Globo (para todo o Brasil), na TV aberta, e o SporTV e Premiere, na TV fechada, são os canais que vão transmitir o jogo deste domingo (7). Na Goal, o torcedor também acompanha tudo do pré, durante e pós jogo em tempo real.

NOTÍCIAS, ESCALAÇÕES E MAIS

Após a vitória por 1 a 0 no primeiro jogo, o Palmeiras volta a campo precisando de apenas um empate contra o Grêmio para ser campeão da Copa do Brasil.

Para a decisão, o técnico Abel Ferreira poderá contar novamente com Patrick de Paula, liberado depois de cumprir 10 dias de isolamento por causa da Covid-19.

Por outro lado, Luan, expulso em Porto Alegre, poderá ser substituido por Alan Empereur.

Já o Grêmio precisa vencer por dois gols de diferença para ficar com o hexa. Em caso de vitória por um gol de diferença, a decisão vai para os pênaltis.

Após o anúncio de sua renovação de contrato por mais um ano, o técnico Renato Gaúcho pode realizar algumas mudanças na equipe.

Victor Ferraz pode ser substituído por Vanderson na lateral, enquanto Ferreira pode entrar no lugar de Alisson.

Provável escalação do Palmeiras: Weverton; Marcos Rocha, Gustavo Gómez, Alan Empereur e Matías Viña; Felipe Melo, Zé Rafael e Raphael Veiga; Wesley, Rony e Luiz Adriano.

Provável escalação do Grêmio: Paulo Victor; Victor Ferraz (Vanderson), Paulo Miranda, Kannemann e Diogo Barbosa; Matheus Henrique, Maicon, Alisson (Ferreira), Jean Pyerre e Pepê; Diego Souza.

CAMPANHA DE PALMEIRAS E GRÊMIO NA COPA DO BRASIL

PALMEIRAS NA COPA DO BRASIL 2020

RB Bragantino 1 x 3 Palmeiras - 29 de outubro de 2020

Palmeiras 1 x 0 RB Bragantino - 5 de novembro de 2020

Palmeiras 3 x 0 Ceará - 11 de novembro de 2020

Ceará 2 x 2 Palmeiras - 18 de novembro de 2020

Palmeiras 1 x 1 América-MG - 23 de dezembro de 2020

Grêmio 0 x 1 Palmeiras - 28 de fevereiro de 2021

GRÊMIO NA COPA DO BRASIL 2020

Grêmio 1 x 0 Juventude - 29 de outubro de 2020

Juventude 0 x 1 Grêmio - 5 de novembro de 2020

Cuiabá 1 x 2 Grêmio - 11 de novembro de 2020

Grêmio 2 x 0 Cuiabá - 18 de novembro de 2020

Grêmio 1 x 0 São Paulo - 23 de dezembro de 2020

Grêmio 0 x 1 Palmeiras -28 de fevereiro de 2021

