Após pouparem titulares nos estaduais, Palmeiras e Grêmio ganham opções para a final da Copa do Brasil

Jogos contra Corinthians e Brasil de Pelotas oferecem bons nomes que podem surgir como alternativa para Abel Ferreira e Renato Gaúcho

Na noite da última quarta-feira, Palmeiras e Grêmio entraram em campo para estrear em seus respectivos campeonatos estaduais. O Palmeiras empatou por 2 a 2 com o Corinthians, enquanto o Grêmio conseguiu golear o Brasil de Pelotas por 4 a 1. Como o foco principal é a final da Copa do Brasil, que acontece neste domingo, às 18h, ambos os clubes colocaram em campo times alternativos.

Com isso, alguns jogadores puderam mostrar que podem estar em campo também na grande final, como é o caso do atacante palmeirense Gabriel Silva. Autor de seu primeiro gol pelo Palmeiras na Neo Química Arena, Gabriel é visto como esperança desde o fim de 2019, quando fez parte do time vice-campeão brasileiro sub-20.

O Palmeiras terminou o clássico com nove jogadores das divisões de base, número que chama a atenção. Desses, Gabriel Silva é quem pede passagem para atuar na decisão da Copa do Brasil, mesmo que não desde o início.

O Grêmio, por sua vez, tem Vanderson mostrando um futebol que pode lhe garantir a vaga de titular que hoje é de Victor Ferraz, em momento físico fora do ideal.

Todo o jogo dos reservas do Grêmio contra o Brasil se baseou no lado direito, com Guilherme Azevedo e, principalmente, Vanderson, autor de um passe para gol.

Pelo vestibular da quarta-feira, Vanderson e Gabriel Silva podem aparecer durante a final da Copa do Brasil.

O pensamento do Palmeiras durante a quarta-feira foi a final contra o Grêmio. Mesmo com o clássico contra o Corinthians, em sua estreia no Campeonato Paulista, o time principal do Alviverde treinou durante a manhã na Academia de Futebol. Fora da lista de inscritos até agora para a disputa do torneio estadual, os titulares participaram de um trabalho comandado por Abel Ferreira.

O Grêmio viaja nesta quinta-feira para Atibaia, no interior paulista, visando se preparar para a final da Copa do Brasil. A iniciativa faz parte de uma mobilização para a decisão, já que o Grêmio precisa reverter a derrota por 1 a 0 sofrida em Porto Alegre. Também significa um cuidado a mais contra a Covid-19, já que o elenco ficará confinado.

A final da Copa do Brasil está marcada para este domingo (7), às 18h, no Allianz Parque. Sites de apostas, como a Bet365 Brasil, colocam a equipe paulista como favorita para o confronto. Os torcedores que acreditam em uma vitória do Palmeiras poderão ganhar R$ 20 para cada R$ 10 apostados, enquanto os torcedores que optarem em uma vitória do Grêmio poderão ganhar R$ 35 para cada R$ 10 apostados. Quem apostar no empate, poderá receber R$ 32,50 para cada R$ 10 apostados.

