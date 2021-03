Renato Portaluppi renova com o Grêmio e vai em busca de recorde de títulos no clube

O ídolo tricolor, como jogador e técnico, segue escrevendo seu nome na história da instituição

Renato Portaluppi não é mais inquestionável como técnico do Grêmio? Hoje, talvez, não. Mas isso pode mudar dependendo do que vai acontecer na finalíssima da Copa do Brasil, neste domingo (07), contra o Palmeiras - que tem vantagem por ter vencido por 1 a 0 no jogo de ida realizado no Rio Grande do Sul.

O que não vai mudar, independentemente do resultado, será a parceria entre Renato e Grêmio. De longe o mais longevo treinador em um clube brasileiro, desde que chegou em 2016, Renato renovou seu vínculo com o Tricolor Gaúcho: será o comandante gremista até o final da temporada 2021.

Maior ídolo do Grêmio como jogador, Renato também conseguiu status semelhante como treinador nesta sua terceira e atual passagem. Tornou-se o técnico com o maior número de jogos na história da instituição (407... e contando) e levantou títulos importantes. Além de três campeonatos gaúchos, conquistou uma Copa do Brasil (2016), Libertadores (2017) e uma Recopa Sul-Americana (2018). Além da Recopa Gaúcha de 2019.

De contrato renovado até o final desta temporada, o técnico com trabalho mais longevo da história gremista e com maior número de partidas poderá atingir mais uma marca: ser o comandante mais vezes campeão no clube. Hoje, o recorde ainda pertence a Oswaldo Rolla, dono de 10 taças.

Renato terá a chance de levantar seu oitavo título neste domingo, contra o Palmeiras. Se conquistar a Copa do Brasil de 2020, também entra na disputa da Supercopa do Brasil contra o Flamengo – portanto, teria a oportunidade de levantar sua nona taça. A temporada 2021 também reservará a Portaluppi a oportunidade de brigar por outros quatro títulos: o estadual, Copa do Brasil 2021, Brasileirão e Libertadores (ou Sul-Americana, em caso de eliminação precoce na Liberta).

Ou seja: final de Copa do Brasil 2020 à parte, Renato ainda terá a chance de encostar ou até mesmo igualar o número de taças levantadas por Oswaldo Rolla. A tarefa é difícil e, se atingida, será algo histórico. Mas se tem alguém que mostra, no Grêmio, vocação para feitos deste tipo, este alguém é o Portaluppi.