Copa do Brasil 2020: quando começa, onde assistir, jogos e mais informações

Primeira fase da competição terá início nesta quarta-feira, com um total de 80 equipes; saiba tudo sobre a 32ª edição do torneio

Com 91 participantes, 30 títulos dentro de campo, inúmeros grandes times e um só campeão, a Copa do 2020 promete ser mais uma edição memorável do torneio.

Equipes tradicionais como o , o Atlético Mineiro, o , o , o e o já conheceram seus adversários na primeira fase da competição, enquantos favoritos como , , e também estão na briga. Quem será o vencedor?

Saiba tudo sobre a 2020!

Quando começa e termina a Copa do Brasil 2020?

A 32ª edição do torneio terá seu início nesta quarta-feira, dia 5 de fevereiro, com 16 confrontos. Dentre eles, três equipes da Série A do Brasileirão já começam sua história na Copa do Brasil 2020: o Bahia, o Botafogo e o terão seus primeiros desafios no torneio.

As duas finais da Copa do Brasil 2020 também já tem data marcada: serão jogadas em 10 e 16 de setembro. Assim, com três meses antes do final do ano, já saberemos quem será o grande campeão da competição.

Onde assistir à Copa do Brasil 2020?

A Copa do Brasil 2020 terá transmissão exclusiva da TV Globo, que transmitirá alguns duelos na TV aberta e muitos outros na TV fechada, no SporTV.

A emissora ainda não divulgou se transmitirá jogos também pela internet, via Globoesporte, como fez em alguns duelos do Campeonato Brasileiro de 2019 e da Copa São Paulo de Futebol Júnior 2020.

Qual é o formato de disputa da Copa do Brasil 2020?

Pode-se dizer que a Copa do Brasil se separa em duas etapas: na primeira, os 80 times que obtiveram suas vagas na competição pelos resultados dos campeonatos estaduais ou pelo coeficiente da CBF começam o torneio, separados em oito potes (separados pelo Ranking de Clubes da CBF) de dez equipes cada.

Cada federação distribui um número de vagas de acordo com sua posição no Ranking Nacional das Federações, totalizando 70 classificados, com outros dez sendo determinados pelo Ranking de Clubes da CBF (clique aqui para ver o ranking no site da conferação). Os potes são sorteados de uma maneira pré-determinada (A x E, B x F, C x G, D x H), com 40 confrontos na primeira fase.

Nos duelos da primeira fase, em jogo único, os times melhores ranqueados jogam como visitante, mas possuem a vantagem do empate (caso a partida termine empatada, se classificam). Assim, sairão 40 classificados, que se enfrentam em 20 confrontos, na segunda fase.

Na segunda fase (e nas subsequentes) não existe a vantagem do empate, mas os confrontos continuam sendo disputados em jogo único: em caso da partida terminar assim, o vencedor sairá nos pênaltis. Os confrontos desta fase seguem o chaveamento da fase anterior.

20 equipes saem classificadas para a terceira fase, também seguindo o chaveamento da fase anterior. Em 10 confrontos, as equipes restantes se enfrentam em partidas eliminatórias de ida e volta. Em caso de empate no placar agregado, o vencedor continuará sendo determinado nos pênaltis: não existe mais a vantagem do gol fora de casa.

Os dez classificados se enfrentam na quarta fase, com confrontos sorteados, de ida e volta. Daí, saem cinco classificados, que se juntam a outras 11 equipes para a disputa das oitavas de final da competição.

Quando os times da Libertadores entram na Copa do Brasil?

Os cinco classificados da primeira etapa se juntam a outras 11 equipes, já classificadas diretamente para às oitavas de final da competição. Dentre elas, estão:

Os 16 times qualificados para as oitavas de final da competição são sorteados em oito confrontos, de maneira totalmente aleatória. Daí em diante, todos as eliminatórias são disputadas com jogos de ida e volta, sem vantagem do gol fora, com disputa de pênaltis no caso de empate no placar agregado.

Os oito classificados para as quartas de final são novamente sorteados em um chaveamento que vai até a final da competição, em quatro confrontos. Assim, quatro times se classificam para as semi finais, dois para a final, e uma equipe finalmente será coroada em 16 de setembro como campeão da Copa do Brasil 2020.

Quais são os confrontos da Copa do Brasil 2020?

Os 40 confrontos da primeira fase já estão determinados. São eles (visitante tem a vantagem do empate):

River-PI x Bahia (05/02)

São Luiz-RS x (05/02)

Coruripe x (05/02)

XV de Piracicaba x (05/02)

x Botafogo (05/02)

Toledo x (12/02)

Palmas x Paraná (05/02)

Bahia de Feira x (05/02)

Brusque x Sport (12/02)

Freipaulistano x (12/02)

Manaus x (12/02)

Gama x (12/02)

São Raimundo-RR x Cruzeiro (13/02)

Vilhenense x (05/02)

x (06/02)

Independente-PA x CRB (05/02)

Moto Club x Fluminense (12/02)

Atlético-BA x Botafogo-PB (05/02)

-ES x (06/02)

x (06/02)

Caucaia x São José-RS (12/02)

Boavista x (13/02)

União Rondonópolis x (06/02)

Operário VG x (05/02)

Imperatriz x Vitória (11/02)

Lagarto x Volta Redonda (19/02)

x Oeste (12/02)

-PA x Ceará (12/02)

Afogados x Atlético-AC (13/02)

Campinense x (12/02)

Novo Hamburgo x (13/02)

Galvez x Vila Nova (12/02)

Altos x (12/02)

Aquidauanense x ABC (05/02)

Santo André x (05/02)

Fast x Goiás (05/02)

Barbalha x Operário-PR (05/02)

Santos-AP x (05/02)

Ferroviária x Avaí (13/02)

Águia Negra x (12/02)

Quem foi o campeão da Copa do Brasil 2019?

O Athletico levantou a taça inédita de campeão da Copa do Brasil 2019. O clube deixou Fortaleza, Flamengo e Grêmio pelo caminho, antes de bater o Internacional na finalíssima da competição. O Furacão entrou nas oitavas de final do torneio, já que jogou a Libertadores 2019.

Quais são os maiores vencedores da Copa do Brasil?

Com seis títulos, o Cruzeiro é o maior campeão da Copa do Brasil, seguido de perto pelo Grêmio, com cinco títulos. Flamengo, Corinthians e Palmeiras, empatados, tem três cada. Dentre os clubes considerados grandes no Brasil, apenas São Paulo, Botafogo e Bahia nunca conquistaram a competição. Confira o top 5 dos maiores vencedores da história do torneio:

CLUBE TÍTULOS ANOS Cruzeiro 6 1993, 1996, 2000, 2003, 2017 e 2018 Grêmio 5 1989, 1994, 1997, 2001 e 2016 Flamengo 3 1990, 2006 e 2013 Corinthians 3 1995, 2002 e 2009 Palmeiras 3 1998, 2012 e 2015

