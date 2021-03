Grêmio nunca perdeu no Allianz Parque, mas também nunca conquistou o resultado que precisa

Segundo jogo da final da Copa do Brasil acontece na casa do Palmeiras, que tem a vantagem de jogar pelo empate

Inaugurado em novembro de 2014, o Allianz Parque ainda vai construindo sua história como trunfo do Palmeiras em grandes decisões . Agora, na final da Copa do Brasil , a missão será ainda maior, já que terá de brigar contra um retrospecto desfavorável quando recebe o Grêmio em seus domínios - e sem poder contar com seu torcedor em um momento de pandemia: a equipe de Renato Gaúcho não sabe o que é perder na casa do seu adversário paulista.

Desde a construção da nova casa alviverde, o Tricolor Gaúcho foi visitante três vezes até hoje. A primeira foi na Copa do Brasil de 2016: depois de vencer a ida por 2 a 1 em Porto Alegre, o Grêmio segurou um empate por 1 a 1 e garantiu classificação para as semifinais do torneio nacional, que acabou conquistando posteriormente em final contra o Atlético-MG.

Em 2019, na segunda vez que pisou no gramado do Allianz Parque , o time do Grêmio venceu o jogo válido pela 34ª rodada do Campeonato Brasileiro por 2 a 1. Everton Cebolinha e Pepê fizeram os gols dos visitantes, enquanto Bruno Henrique descontou para o mandante. O último confronto aconteceu na 30ª rodada do Brasileirão 2020, quando as duas equipes empataram por 1 a 1 , com gols de Diego Souza e Raphael Veiga. Ou seja, o Grêmio soma dois empates e uma vitória.

Foto: Cesar Greco/Palmeiras

A Libertadores de 2019 também serve de motivação para os gremistas. Depois de perder em casa por 1 a 0, o Grêmio desembarcou em São Paulo para disputar vaga na semifinal com o Palmeiras e conseguiu reverter o placar ao vencer por 2 a 1, embora, na ocasião, o duelo tenha disputado no Pacaembu, já que o Allianz Parque estava reservado para os shows da dupla Sandy e Júnior.

Apesar do retrospecto positivo, nenhum desses resultados bastaria para o Grêmio conquistar o hexacampeonato sem uma decisão por pênaltis: sem a vantagem do gol marcado fora de casa, os gaúchos precisam de uma vitória por um gol de diferença para tentar a sorte nas cobranças alternadas, ou dois ou mais gols para ser campeão diretamente. Um empate no jogo do próximo domingo (7) , a partir das 18h (horário de Brasília) garante a taça nas mãos do Palmeiras.