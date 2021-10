Onde assistir ao vivo a Chapecoense x Atlético-MG, pelo Brasileirão Série A 2021?

Equipes entram em campo neste quarta-feira (6), às 19h (de Brasília), na Arena Condá; veja como acompanhar ao vivo na TV e na internet

Atlético-MG e Chapecoense se enfrentam na noite desta quarta-feira (6), às 19h (de Brasília), na Arena Condá, pela 24ª rodada do Campeonato Brasileiro. A partida terá transmissão ao vivo no SporTV e no Premiere, na TV fechada. Na Goal, você acompanha o jogo em tempo real clicando aqui.

Veja informações da partida!

QUANDO É?

JOGO Chapecoense x Atlético-MG DATA Quarta-feira, 6 de outubro de 2021 LOCAL Arena Condá - Chapecoense, SC HORÁRIO 19h (de Brasília) ARBITRAGEM Árbitro: André Luiz de Freitas (GO)

Assistentes: Cristhian Passos (GO) e Hugo Savio (GO)

Quarto árbitro: Luiz Augusto Silveira (SC)

VAR: Elmo Alves (GO)

Auxiliar VAR: Edson Antônio de Sousa (GO)

ONDE VAI PASSAR?



Foto: Divulgação Atlético-MG

O SporTV e o Premiere, na TV fechada, são os canais que vão transmitir o jogo desta quarta-feira, na Arena Condá. Na Goal, você também segue a partida em tempo real.

NOTÍCIAS, ESCALAÇÕES E MAIS

Líder isolado do Brasileirão, com 49 pontos, o Atlético-MG terá pela frente a Chapecoense, lanterna, com 11 pontos somados.

Para o confronto fora de casa, o técnico Cuca não terá à disposição Junior Alonso, Guilherme Arana, Alan Franco, convocados pelas suas respectivas seleções, Eduardo Vargas e Diego Costa, lesionados, e Zaracho, suspenso pelo terceiro cartão amarelo.

Do outro lado, a Chapecoense terá o retorno de Pintado ao comando técnico depois de ter cumprido suspensão imposta pelo STJD, além de Jordan, Moisés Ribeiro e Lima, suspensos no empate com o São Paulo na última rodada.

Provável escalação do Atlético-MG: Everson; Guga, Nathan Silva, Igor Rabello (Réver) e Dodô; Allan, Jair, Tchê Tchê e Nacho Fernández; Hulk e Keno (Sasha).

Provável escalação da Chapecoense: Keiller; Matheus Ribeiro, Kadu, Jordan e Busanello; Moisés Ribeiro, Alan Santos e Denner; Mike, Bruno Silva e Anselmo Ramon.

ÚLTIMOS JOGOS E PRÓXIMOS JOGOS

ATLÉTICO-MG

JOGO CAMPEONATO DATA Atlético-MG 1 x 1 Palmeiras Libertadores 28 de setembro de 2021 Atlético-MG 1 x 0 Internacional Brasileirão 3 de outubro de 2021

Próximas partidas

JOGO CAMPEONATO DATA HORÁRIO Atlético-MG x Ceará Brasileirão 9 de outubro de 2021 17h30 (de Brasília) Atlético-MG x Santos Brasileirão 13 de outubro de 2021 19h (de Brasília)

CHAPECOENSE

JOGO CAMPEONATO DATA Ceará 1 x 0 Chapecoense Brasileirão 25 de setembro de 2021 Chapecoense 1 x 1 São Paulo Brasileirão 3 de outubro de 2021

Próximas partidas