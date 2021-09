Onde assistir ao vivo a Brasil x Argentina, pelas Eliminatórias Sul-Americanas?

Seleções entram em campo neste domingo (5), em São Paulo, pela sexta rodada; veja como acompanhar na TV e na internet

Clássico das Américas eletrizante! Neste domingo (5) Brasil e Argentina entram em campo na Neo Química Arena, às 16h (de Brasília), pela sexta rodada das Eliminatórias Sul-Americanas. A partida terá transmissão ao vivo da TV Globo, na TV aberta, e do SporTV, na TV fechada. Na Goal, você também acompanha o jogo em tempo real clicando aqui.

Veja informações da partida!

QUANDO SERÁ?

JOGO Brasil x Argentina DATA Domingo, 5 de setembro de 2021 LOCAL Neo Química Arena, São Paulo - BRA HORÁRIO 16h (de Brasília) ARBITRAGEM Árbitro: Tulio Moreno (COL)

Assistentes: Lubin Torrealba e Carlos Betancur (COL)

VAR: Jhon Ospina (COL)

ONDE VAI PASSAR?



Hermanos querem a vitória na Neo Química Arena / Foto: Getty

A TV Globo, na TV aberta, e o SporTV, na TV fechada, são os canais que vão transmitir o jogo deste domingo. Na Goal, o torcedor pode acompanhar o duelo em tempo real.

NOTÍCIAS, ESCALAÇÕES E MAIS

BRASIL

A seleção brasileira entra em campo querendo manter a invencibilidade nas eliminatórias, mesmo não tendo apresentado um futebol convincente na vitória sobre o Chile.

O técnico Tite voltou a convocar novos jogadores, para repor as ausências Claudinho e Malcom , que retornaram para o Zenit, além de Marquinhos suspenso para o jogo deste domingo.

No ataque, Neymar, que respondeu críticas relacionadas ao seu peso e à atuação do Brasil, está confirmado e deve ter mais uma vez Gabigol e Vinicius Junior ao seu lado.

Provável escalação do Brasil: Weverton, Danilo, Éder Militão, Lucas Veríssimo e Alex Sandro; Casemiro, Gerson, Lucas Paquetá, Everton Ribeiro; Neymar e Gabigol.

ARGENTINA

Do outro lado, a Argentina chega embalada para o duelo, após conquistar o título da Copa América justamente contra o Brasil, e ter ganhado da Venezuela longe de seus domínios.

Os hermanos contam com o entusiasmo de Messi, que trocou o Barcelona pelo PSG após conquistar o seu primeiro título pela Albiceleste.

Há uma polêmica envolvendo quatro jogadores do time argentino. Segundo a Anvisa, Lo Celso, Romero, Martínez e Buendía não informaram às autoridades sanitárias que estavam na Inglaterra no último final de semana, atuando por seus clubes antes de se apresentarem à seleção argentina. Eles teriam que fazer uma quarentena ao entrarem em solo brasileiro. A agência afirma que a entrada de tais atletas no país é irregular. Os quatro estão disponíveis para jogar.

Provável escalação do Argentina: Emiliano Martínez, Montiel, Romero, Otamendi e Acuña; De Paul, Paredes e Lo Celso; Di Maria, Messi e Lautaro Martínez .

ÚLTIMOS JOGOS E PRÓXIMOS COMPROMISSOS

ARGENTINA

JOGO CAMPEONATO DATA Venezuela 1 x 3 Argentina Eliminatórias 2 de setembro de 2021 Argentina 1 x 0 Brasil Copa América 10 de julho de 2021

Próximas partidas

JOGO CAMPEONATO DATA HORÁRIO Argentina x Bolívia Eliminatórias 9 de setembro de 2021 20h30 (de Brasília) Paraguai x Argentina Eliminatórias 7 de outubro de 2021 A definir

BRASIL

JOGO CAMPEONATO DATA Chile 0 x 1 Brasil Eliminatórias 2 de setembro de 2021 Argentina 1 x 0 Brasil Copa América 10 de julho de 2021

Próximas partidas