Mais problemas para Tite na seleção: Zenit 'desconvoca' Malcom e Claudinho

A dupla teria sido ameaçada pelo clube russo e optou por retornar a São Petersburgo

Más notícias para a seleção brasileira: Malcom e Claudinho, novidades na lista de Tite para os três jogos pelas Eliminatórias Sul-Americanas para a Copa do Mundo de 2022, no Qatar, foram vetados pelo Zenit, da Rússia, e não se apresentarão junto com o resto da delegação.

A decisão foi anunciada nesta quarta-feira (1), em nota oficial divulgada pela CBF. Segundo a nota, ambos foram obrigados a retornarem a São Petersburgo sob o risco de sofrerem sanções.

De acordo com o divulgado pela entidade, o coordenador da seleção brasileira, Juninho Paulista, e o treinador, Tite, conversaram com os jogadores e garantiram que eles não poderiam ser punidos por optarem por atuar em sua seleção. Mesmo assim, ambos preferiram retornar à Rússia.

Tanto Malcom como Claudinho foram atletas muito celebrados pela torcida após o anúncio da convocação: o primeiro não era convocado desde setembro de 2018, enquanto o segundo ia para sua primeira participação com a seleção principal. Ambos foram destaque na seleção olímpica, medalhista de ouro em Tóquio 2021.

Também vale lembrar que o ex-jogador do RB Bragantino ainda está em seus primeiros jogos pelo Zenit, tendo feito apenas uma partida antes de se apresentar na Granja Comary, neste último domingo (29). Já Malcom foi contratado em 2019 e está indo para sua terceira temporada pelo clube russo.

Segundo publicado pela CBF, a confederação teria entrado com uma reclamação formal na Fifa, questionando a atitude do Zenit e pedindo que punições sejam aplicadas.

O Brasil entra em campo nesta quinta-feira (2), às 21h (de Brasília), contra o Chile, pelas Eliminatórias Sul-Americanas para a Copa do Mundo de 2022. O duelo será disputado no Estádio Monumental David Arellano, em Santiago, no Chile.