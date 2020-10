Messi na seleção argentina: jogos, gols e assistências

Maior goleador e terceiro com mais partidas, este é o craque na seleção argentina

Grande craque argentino da geração, Lionel Messi integra a seleção principal de seu país há 15 anos - quase ininterruptos. Apesar de ainda não ter conquistado um título, o camisa 10 é o grande nome da desde a aposentadoria de Diego Maradona.

Nestes anos todos, Messi passou por altos e baixos - chegou a se aposentar da seleção por nove meses após uma dolorosa eliminação na de 2018, mas ao mesmo tempo foi finalista no em 2014. O craque voltou aos gramados em amistosos, jogou , foi suspenso por três meses e agora está de volta para as Eliminatórias para a Copa do Qatar em 2022.

Embora a estrela no seja maior do que na seleção, uma boa parte dos 706 gols e das 874 partidas disputadas foram pela seleção argentina.

Confira os números do atacante com a camisa da Argentina:

Atualizado em 6 de outubro de 2020, às 18h50 (de Brasília)

JOGOS DISPUTADOS

Desde sua estreia na seleção argentina, no 2 a 1 contra a Hungria, em 17 de agosto de 2005 - que terminou com sua expulsão -, Messi já disputou 138 partidas com a camisa albiceleste, somando todas as competições.

O número o torna o terceiro na lista dos jogadores com mais participações em jogos da seleção argentina, atrás apenas de Javier Zanetti, com 143, e Javier Mascherano, com 147. Ao longo de sua carreira, ele participou de 4 Copas do Mundo e 5 Copas da América, além de uma série de amistosos, jogos de Eliminatórias e outros.

GOLS

Somando todas as suas participações na seleção, Messi soma 70 gols com a camisa da Argentina, o que o deixa na posição de maior artilheiro de todos os tempos pelo país.

O primeiro de tantos veio contra a , em uma vitória por 3 a 2, na , em 1 de março de 2006.

ASSISTÊNCIAS

Leo deu 40 assistências com a camisa da seleção nacional. Quem mais recebeu bolas do craque para marcar foi Gonzalo Higuaín, a quem ele deu nove passes, seguido por Sergio Aguero com sete.