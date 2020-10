Eliminatórias Sul-Americanas: Os artilheiros e garçons da caminhada à Copa de 2022

Neymar? Messi? Suárez? Separamos os números dessa e da última edição das Eliminatórias Sul-Americanas pra deixar você por dentro de tudo!

As seleções da América do Sul começaram a corrida rumo à Copa do Mundo de 2022, no Qatar. Mas além das vagas para a competição mais importante do mundo, as também reservam disputas muito interessantes pelos postos de artilheiro e garçom da América.

Como não poderia ser diferente, Lionel Messi, Neymar, Luis Suárez e Edinson Cavani despontam como os favoritos. Porém, nomes como Alexis Sánchez, James Rodríguez e Philippe Coutinho também prometer dar trabalho às maiores estrelas do futebol sul-americano.

