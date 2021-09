Neymar responde críticas ao peso e jogo ruim da seleção brasileira: "f*****, segue o baile"

Seleção brasileira faz partida fraca mas leva a vitória por 1 a 0 com gol de Everton Ribeiro; Neymar é alvo de críticas e responde em seu Instagram

Após a partida desta última quinta-feira (02), na vitória brasileira por 1 a 0 sobre o Chile, com gol de Everton Ribeiro , Neymar foi extremamente criticado por mal desempenho no duelo e por estar, aparentemente, acima do peso ideal.

O jogo foi marcado por poucas chances criadas, mas grandes defesas de Weverton, goleiro do Palmeiras, que salvou a seleção brasileira em algumas oportunidades.

Futebol ao vivo ou quando quiser? Clique aqui e teste o DAZN grátis por um mês!

O camisa 10 do Brasil respondeu aos comentários de torcedores em seu Instagram, que comentavam sobre o jogo ruim do Brasil e sobre seu peso: "Jogamos bem? Não! Ganhamos? Sim! Então f*****, segue o baile (,,,) Obs: camisa era G, tô meu peso já. Próximo jogo peço a camisa M".

(Foto: Reprodução/Instagram)

Como foi o jogo entre Chile e Brasil?

A partida foi marcada por domínio chileno no primeiro tempo, com mais posse de bola e jogadas através de levantamentos e cobranças de falta.

(Foto: Lucas Figueiredo/CBF)

Na segunda metade, o Brasil veio com algumas alterações, que mudaram um pouco o jogo e levaram a seleção ao 1 a 0, com Everton Ribeiro, marcando o único gol da vitória brasileira.