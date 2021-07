Messi após título da Copa América: "Sonhei muitas vezes com isso"

Argentina ganhou a Copa América depois de derrotar o Brasil na final no Maracanã, e Messi conseguiu o grande título que lhe faltava com a seleção

O camisa 10 da Argentina reconheceu, ao fim da decisão da Copa América, que aguardava ansiosamente um título por seu país. O craque Lionel Messi admitiu: "Muitas vezes tive que sair triste, mas sabia que uma vez iria acontecer. Não houve melhor momento, vencer no Brasil e no Brasil".

O craque ainda reconheceu: "Já sonhei com isso muitas vezes. Tenho pensado em minha família, em meu pai, em meus irmãos. Muitas vezes tivemos que sofrer. Eles vivem assim como eu. Eu precisava me livrar do peso para conseguir algo com a seleção".

O argentino ainda reforçou a confiança em seus companheiros: "Tinha muita confiança neste grupo, que se fortalecia desde a última Copa América, onde se viram muitas coisas boas".

Messi ainda explicou a situação de concentração da Argentina em meio à Copa América: "Ficamos muitos dias trancados, sem poder ver familiares, mas o objetivo era claro. Foi-nos dado, pudemos ser campeões e a felicidade é imensa".

"Eu estive perto por muitos anos, sabia que em algum momento isso iria acontecer. Agradeço a Deus por me dar este momento contra o Brasil na final e em seu país. Acho que estava guardando este momento para mim".