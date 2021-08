Os novos convocados da seleção brasileira para o lugar dos "barrados" na Europa

Treinador chamou nove jogadores, cinco que atuam no futebol brasileiro, para a rodada tripla das Eliminatórias da Copa do Mundo, em setembro

Na tarde desta sexta-feira (27), o técnico Tite anunciou a convocação de mais nove jogadores para a seleção brasileira. A decisão veio diante da incerteza sobre sobre possibilidade de jogadores que atuam na Inglaterra serem liberados por seus respectivos clubes.

Os novos convocados foram: Everson (Atlético-MG), Santos (Athlético-PR), Miranda (São Paulo), Edenilson (Internacional), Gerson (Olympique de Marseille), Matheus Nunes (Sporting-POR), Hulk (Atlético-MG), Malcom (Zenit) e Vinicius Jr (Real Madrid). Para conferir a lista completa, cliqui aqui.

"As oportunidades acontecem. Todos esses atletas que agora estarão convocados também competem de forma leal, elevando performance. Essa oportunidade desses atletas que vão ser convocados é nesse sentido", destacou Tite, antes de anunciar a lista.

Coordenador técnico da seleção brasileira, Junior Pernambucano ressaltou que os jogadores que atuam na Inglaterra não serão desconvocados.

"Nossa preparação começa daqui a três dias. A gente torna a repetir: Eliminatórias já são a Copa do Mundo para a gente. Por isso, não pudemos esperar mais pela resposta, a não ser estarmos prontos e preparados para esta situação".

No dia 2 de setembro, o Brasil enfrenta o Chile no Estádio Nacional, em Santiago. Depois, a Seleção retorna para casa para mais dois jogos. No dia 5 de setembro , o jogo será contra a Argentina, na Neo Química Arena, em São Paulo (SP). A Seleção Brasileira fecha a Data FIFA contra o Peru, na Arena Pernambuco, em São Lourenço da Mata (PE), no dia 9.

O Brasil é o atual líder das Eliminatórias da Copa do Mundo do Qatar com seis vitórias em seis jogos.