Onde assistir a São Paulo x Palmeiras, pela semifinal da Copa do Brasil sub-17?

Equipes se enfrentam nesta quinta-feira (21), às 15h30 (de Brasília), no CT de Cotia; veja como acompanhar ao vivo na TV e na internet

É clássico e decisão no sub-17. O recebe o no CT de Cotia após vencer o rival fora de casa por 2 a 0, nesta quinta-feira (21), às 15h30 (de Brasília), pelas semifinais da Copa do sub-17. A partida terá transmissão ao vivo no SporTV , na TV fechada .

Veja informações da partida!

QUANDO É?

JOGO São Paulo x Palmeiras DATA Quinta-feira, 21 de janeiro de 2021 LOCAL Estádio Marcelo Gouvêa - Cotia, SP HORÁRIO 15h30 (de Brasília) ARBITRAGEM Árbitro: João Vitor Gobi (SP)

Assistentes: Gustavo Rodrigues de Oliveira (SP) e Enderson Emanoel Turbiani da Silva (SP)

Quarto árbitro: Humberto José Junior (SP)

ONDE VAI PASSAR?



Jogo será disputado no CFA de Cotia / Foto: Rubens Chiri/São Paulo FC

A partida será transmitida ao vivo pelo canal SporTV.

NOTÍCIAS, ESCALAÇÕES E MAIS

SÃO PAULO

Vindo de vitória por 2 a 0 no Allianz Parque, o São Paulo de Menta quer vencer novamente para chegar à final e tentar a "vingança" contra o : o time carioca, classificado para a grande decisão , eliminou o Tricolor nas semifinais do Brasileirão sub-17 nos pênaltis e se sagrou campeão da categoria contra o -PR.

O time conta com destaques como o zagueiro Beraldo, o lateral Patryck, campeão mundial sub-17 , o volante Léo e os atacantes Marquinhos - com passagens pelo sub-20 - e João Adriano. Outro nome que vai dando o que falar é o meio-campista Rodriguinho, destaque de sua geração e várias vezes convocado para a seleção brasileira, mas que está lesionado e não vem sendo relacionado.

Provável escalação do São Paulo: Leandro; Flávio, Brian (Negrucci), Beraldo e Patryck; Léo, Matheus Amaral (Rodriguinho ou Brian) e Palmberg; João Adriano, Talles Wander e Marquinhos.

PALMEIRAS

Já o Palmeiras conseguiu uma façanha na Copa do Brasil sub-17: eliminou o , vice-campeão do Brasileirão, nas quartas de final, e vai com tudo para tentar reverter o resultado contra o São Paulo no CFA de Cotia.

A equipe tem atletas promissores como o zagueiro Jhow e o fortíssimo trio de ataque Kevin, Ruan Ribeiro e Giovani, artilheiro do time na temporada. O goleiro Murilo também foi destaque na vitória contra o Furacão nas quartas de final.

Provável escalação do Palmeiras: Murilo; Thiago, Jhow, Ruan e Ian; Luiz Freitas, Miguel e Pedro Lima; Giovani, Ruan Ribeiro e Kevin.

ÚLTIMOS JOGOS E PRÓXIMOS COMPROMISSOS

SÃO PAULO

JOGO CAMPEONATO DATA River-PI 0 x 1 São Paulo Copa do Brasil Sub-17 10 de janeiro de 2021 Palmeiras 0 x 2 São Paulo Copa do Brasil Sub-17 15 de janeiro de 2021

PALMEIRAS