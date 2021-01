Onde assistir ao vivo a Fluminense x Flamengo, pela Copa do Brasil Sub-17?

Após a goleada impiedosa por 6 a 1 no jogo de ida, os meninos de Xerém estão muito próximos de garantir um lugar na final do torneio nacional

O está muito próximo da final da Copa do Sub-17. O Tricolor Carioca goleou o no jogo de ida por incríveis 6 a 1 e pode perder por até quatro gols que ainda assim segue vivo na briga pelo título. O segundo jogo deste confronto acontece nesta quarta-feira, 20 de janeiro, às 15h30 (de Brasília), no Estádio das Laranjeiras, casa do Fluminense.



O vencedor do confronto entre Flamengo e Fluminense encara ou ou na grande decisão do torneio. O saiu na frente na disputa, vencendo o primeiro jogo por 2 a 0 no Allianz Parque.

Veja informações da partida!

QUANDO É?

JOGO Fluminense x Flamengo DATA Quarta-feira, 20 de janeiro de 2021 LOCAL Estádio das Laranjeiras - Rio de Janeiro HORÁRIO 15h30 (de Brasília) ARBITRAGEM Árbitro: Paulo Renato Moreira da Silva Coelho (RJ)

Assistentes: Wallace Muller Barros (RJ) e Daniel de Oliveira Alves Pereira (RJ)

Quarto árbitro: Daniel Victor Costa Silva (RJ)

ONDE VAI PASSAR?



Foto: Getty Images

A partida será transmitida ao vivo pelo canal SporTV.

NOTÍCIAS, ESCALAÇÕES E MAIS

O Flamengo foi goleado pelo Fluminense com diversos desfalques na categoria. O time entrou em campo sem jogadores titulares infectados pelo coronavírus, jogadores lesionados e outros que haviam disputado jogos pela seleção sub-17 e não tinham condições de entrar em campo contra o Fluminense. Ao todo, foram oito desfalques para o time de Ramon Lima, que agora precisa de um milagre para superar o rival e chegar na final da competição.

Campeão brasileiro da categoria, o Fluminense está invicto na competição. Um dos destaques do time de Guilherme Torres é o capitão Metinho, garoto nascido no Congo que já treinou com a seleção brasileira principal . Matheus Martins, atacante do time, é o artilheiro da competição com seis gols marcados.

Escalação do Flamengo no jogo de ida: Kauã; Arthur Augusto, Diego, Cleiton e Marcos Paulo; Dudu, Petterson e Lucas André; Will, Victor Hugo e Matheus Gonçalves.

Escalação do Fluminense no jogo de ida: Cayo Fellipe; Justen, Davi Schuindt, Joilson, Jefté; Alexander, Metinho, Matheus Martins; Kayky, Arthur e João Neto.

ÚLTIMOS JOGOS E PRÓXIMOS COMPROMISSOS

FLAMENGO

Últimas partidas

JOGO CAMPEONATO DATA Flamengo 2 x 0 Sub-17 10 de janeiro de 2021 Flamengo 1 x 6 Fluminense 15 de janeiro de 2021

FLUMINENSE

Últimas partidas