Brasil no Mundial sub-17: jogos, destaques, convocados e mais da seleção

Hoje, no dia 26 de outubro de 2019, vai começar o Mundial sub-17! Com o sendo o país-sede, substituindo o , muitos apontam a equipe brasileira como uma das favoritas para vencer a competição. Sobre o comando do treinador Guilherme Dalla Déa, a seleção canarinho tenta vencer o torneio pela quarta vez, depois de o conquistar em 1997, 1999 e 2003.

O torneio será jogado em quatro sedes: Estádio Olímpico e Estádio da Serrinha, em Goiânia; Estádio Kleber Andrade, em Cariacica; Estádio Bezerrão, em Gama. Após a vitória da seleção na estreia diante do Canadá, por 4 x 1, as expectativas para o desempenho da equipe brasileira estão cada vez mais altas.

Mesmo sem Reinier, grande promessa da geração e do Fla, a seleção ainda tem um excelente elenco, com jovens talentosos como Talles Magno, do Vasco, e Gabriel Verón, do . A Goal preparou um guia pra você saber mais do Brasil no Mundial sub-17. Confira:

Seleção sub-17: os convocados

POSIÇÃO JOGADOR CLUBE DATA DE NASCIMENTO Goleiro Cristian 25/02/2002 Goleiro Marcelo 20/12/2002 Goleiro Matheus Donelli 17/05/2002 Lateral-Esquerdo Patryck 18/01/2003 Lateral-Esquerdo Renan Palmeiras 19/05/2002 Zagueiro Henri Palmeiras 19/02/2002 Zagueiro Luan Patrick -PR 20/01/2002 Zagueiro Gabriel Noga 25/01/2002 Lateral-Direito Yan Couto 03/06/2002 Lateral-Direito Gustavo Garcia Palmeiras 04/01/2002 Volante Daniel Cabral Flamengo 14/05/2002 Volante Talles Costa São Paulo 02/08/2002 Volante Sandry 30/08/2002 Volante Diego Rosa 12/10/2002 Meia Matheus Araújo Corinthians 22/05/2002 Meia Pedro Lucas Grêmio 26/07/2002 Atacante Gabriel Verón Palmeiras 03/09/2002 Atacante João Peglow 07/01/2002 Atacante Kaio Jorge Santos 24/01/2002 Atacante Lázaro Flamengo 12/03/2002 Atacante Talles Magno 26/06/2002

Quando joga a seleção sub-17?

Cabeça de chave do Grupo A da Copa do Mundo sub-17, o Brasil tem três jogos na primeira fase da competição. Caso a seleção se classifique para as fases finais do torneio, pode terminar a competição com até sete partidas. Clicando aqui você tem lê mais informações sobre a fórmula de disputa do Mundial sub-17.

Confira os jogos da Seleção na primeira fase do torneio:

Se o Brasil se classificar em primeiro lugar do Grupo, teria o eventual caminho: oitavas-de-final no dia 7 de novembro; quartas-de-final no dia 11; as semis no dia 14; a final no dia 17 do mesmo mês.

Caso a equipe brasileira tropece e termine em segundo lugar. teria outra estrada a percorrer: oitavas-de-final no dia 5 de novembro; quartas-de-final no dia 10; semis no dia 14; final no dia 17 do mesmo mês.

Seleção sub-17: classificação no grupo

POS. SELEÇÃO PONTOS JOGOS 1º Brasil 3 1 2º Angola 3 1 3º Nova Zelândia 0 1 4º Canadá 0 1

Quem são os destaques da seleção sub-17?

Não é a toa que o Brasil é considerado um grande celeiro de craques. A seleção Sub-17 contra com excelentes valores, mesmo com a perda de Reinier, do Flamengo, não liberado pelo clube carioca para a disputa da competição. Esses quatro jogadores selecionados como possíveis destaques da seleção podem pintar no profissional de seu time mais rápido do que parece. Confira:

Gabriel Verón (Palmeiras)

Gabriel Verón é uma das grandes promessas da vencedora base do Palmeiras. Acabado de completar o seu 17º aniversário, o atacante do já é presença certa entre a equipe do sub-20 do clube e até vem sendo pedido dentre o elenco profissional.

Atacante, tem técnica sobrenatural para a posição, é muito veloz e perigosíssimo no um contra um. Claramente, o Palmeiras deposita muita expectativa no futuro de Verón: a multa recisória do garoto é de mais de 250 milhões de reais.

João Peglow (Internacional)

O garoto do Internacional segue os passos de Ronaldinho e Philippe Coutinho e carrega o manto de camisa 10 da seleção sub-17. Na estreia, não desapontou: marcou dois gols e foi o melhor em campo pela equipe brasileira.

Peglow não é dos atacantes mais altos, mas o que lhe falta em altura sobra em posicionamento, velocidade e faro de gol. O jovem do consegue criar e concluir jogadas, jogando tanto pelos lados quanto atrás do centroavante, o municiando e aparecendo na área para balançar as redes.

Talles Magno (Vasco)

Talles Magno talvez seja a grande história deste Mundial sub-17. O garoto de 17 anos já é ídolo de Vasco e peça importante da surpreendente campanha do cruzmaltino no Brasileirão. Liberado pelo clube, Talles parece evoluir a cada jogo, e já é cobiçado por europeus.

O menino do Vasco "entende" futebol, e com apenas 17 anos já sabe usar seu corpo, sua velocidade e sua capacidade de desequilibrar uma partida com dribles como poucos profissionais conseguem.

Onde assistir a seleção sub-17?

Os jogos da seleção brasileira na Copa do Mundo sub-17 serão transmitidos na TV fechada pelo canal Sportv, da Globo, dona dos direitos de transmissão da competição. Todas as partidas serão transmitidas ao vivo pelo canal fechado.

Na TV aberta, a Bandeirantes tem os direitos da competição. Na estreia do Brasil, a emissora resolveu não transmitir o jogo da equipe brasileira. No entanto, a Band deve passar os próximos jogos da seleção ao vivo.