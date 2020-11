O dia em que Marcelo quase apanhou do grandalhão Crouch

Ex-atacante do Tottenham lembra de lance em que foi expulso após uma falta cavada por Marcelo, do Real Madrid, pela Liga dos Campeões de 2010-11

Todos sabem que os jogadores brasileiros costumam cavar faltas, mas um lance em especial tirou Peter Crouch do sério, como ele mesmo revelou. Em uma partida da Liga dos Campeões, Marcelo, do , foi protagonista de um lance que terminou com a expulsão do ex-atacante do , e fez com que ele nunca tivesse tanta vontade de “socar” alguém como teve naquele dia.

Ainda jogando pelos Spurs, o centroavante inglês foi expulso de campo com apenas 15 minutos de jogo, em partida contra o Real Madrid, no Santiago Bernabéu, pelas quartas de final da 2010-11. A expulsão aconteceu com dois cartões amarelos praticamente em sequência. O segundo deles, veio em após um lance no mínimo duvidoso envolvendo Marcelo.

O placar terminou em 4 a 0 para o Real Madrid, que se classificou para as semifinais sem dificuldades, após ter vencido a partida de ida por 1 a 0. Mas mesmo depois de muitos anos, Crouch ainda se revolta ao lembrar do lance em questão.

“Eu tenho uma pequena desculpa quando se trata dos cartões. No primeiro eu fui com muita vontade para desarmar Sergio Ramos”, contou Crouch ao podcast From the Horses Mouth, da casa de apostas Paddy Power.

“No segundo, fui bloquear o Marcelo na linha lateral e dei um carrinho, mas não toquei nele. Ele deu um pulo no ar e rolou. Há um ângulo de câmera onde você pode ver que ele olha para o árbitro e comemora quando o cartão vermelho sai, então ele pula de novo”, completou.

Foto: Getty Images

Após sua expulsão, Crouch foi para o vestiário e ficou ouvindo a torcida merengue comemorar um gol após o outro. Enquanto isso, a frustração do ex-jogador de 2,01m só ia aumentando.

“Eu nunca quis socar ninguém mais na minha vida! Para eles, isso foi visto como uma vitória. Ganharam o jogo e me enganaram. Eu fui ingênuo por cair nisso”, lembrou nervoso mesmo depois de tantos anos.

Peter Crouch ‘never wanted to punch anyone more in my life’ after Real Madrid’s Marcelo celebrated getting him sent off: PETER CROUCH has recalled wanting to ‘punch’ Marcelo after getting sent off against Real Madrid in 2011. Tottenham… https://t.co/PkrT7fvnML #PremierLeague pic.twitter.com/qW1fHluMt7 — @easysoccernews (@EasySoccerNews) November 10, 2020

“O vestiário fica embaixo do estádio e dá para ouvir a torcida. Estou sentado lá com uma toalha sobre a cabeça, ouvindo os gols e pensando: ‘é minha culpa’. Esse foi um ponto baixo e um grande arrependimento", completou.

Após a classificação, o Real Madrid foi eliminado nas semifinais para o Barcelona, com direito a show de Lionel Messi. O time Blaugrana ainda seria campeão daquela edição do torneio, derrotando o Manchester United na final, por 3 a 1.

Ao final daquela temporada, Crouch deixou o Tottenham com destino ao , até se aposentar em 2019. Mas desde aquele dia, nunca teve tanta vontade de “socar” alguém como o lateral brasileiro.