Real Madrid x Barcelona: qual o retrospecto de Messi em El Clásico?

O argentino é o maior artilheiro do clássico. Seus números contra os Merengues são impressionantes

Lionel Messi é o grande protagonista do clássico do espanhol de futebol. O motivo está nos números do argentino contra os Merengues: são impressionantes onde quer que você olhe...

No total, Messi enfrentou o clube madridista 39 vezes: são 17 vitórias, 10 empates e 12 derrotas. Ele marcou 26 gols e deu 14 assistências, desde a primeira vez que entrou em campo no clássico, em 19 de novembro de 2005.

Curiosamente, nenhum dos 26 gols foram marcados na Copa do Rei, cuja competição será disputada novamente nesta quartaofe-feira (27). Até agora, os tentos foram marcados 18 vezes na La Liga, além de seis na Supercopa e outros dois na Champions League.



(Foto: Getty Images)

O argentino é o jogador que mais marcou na história dos duelos entre Merengues e Culés. Um detalhe para ampliar ainda mais as atuações de Messi: mais da metade desses gols (15 de 26), foram marcados no estádio Santiago Bernabéu.