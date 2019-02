Real Madrid x Barcelona: quem venceu mais vezes em El Clásico?

Depois de uma longa espera, mais um capítulo da rivalidade mais conhecida do mundo será escrita neste domingo

Como se não bastasse os dois encontros da temporada de La Liga, quando o mundo do futebol pára para acompanhar Real Madrid e Barcelona escreverem mais uma página da história quase centenária de El Clásico, eis que todos ganhamos um presentaço!

O sorteio das semifinais da Copa do Rei 2018/2019 voltou a colocar os grandes rivais espanhóis frente a frente na semifinal desta edição, dando aos fãs não uma - mas duas oportunidades a mais de ver Messi, Marcelo, Suárez, Modric e cia. protagonizarem uma disputa que vai muito além das quatro linhas!

O Barça vai conseguir encurtar novamente a distância para o Real, que tem a vantagem histórica no confronto? Confira os números e faça sua aposta!

REAL MADRID X BARCELONA: O HISTÓRICO

Os dois duelos das semifinais da Copa do Rei 2018/19 serão o 239º e o 240º na contagem oficial da história do dérbi. Os rivais se enfrentaram outras 34 vezes em amistosos e partidas de exibição.

Competição Partidas jogadas Vitórias do Real Vitórias do Barça Empates La Liga 177 72 71 34 Copa do Rei 33 12 14 7 Champions League 8 3 2 3 Outras competições* 20 8 6 6 Total 238 95 93 50

*Outras competições incluem a Copa de la Liga e a Supercopa da Espanha. Amistosos e partidas de exibição não estão incluídos

OS TÍTULOS DA DUPLA

E na briga de quem tem mais títulos, quem leva a melhor?

Competição Real Madrid Barcelona La Liga 33 25 Copa del Rey 19 30 Supercopa da Espanha 11 15 Champions League 13 5 Supercopa da Europa 4 5 Mundial de Clubes da Fifa 6 3 Outros títulos de Copa* 3 6 Total 89 89

*Não estão incluídos títulos da Copa da UEFA/Europa League, Copa da Liga e Recopa Europeia

O Barcelona tem uma ligeira vantagem sobre o Real graças, principalmente, aos títulos na Copa do Rei e na Supercopa da Espanha, além da Recopa Europeia. Por outro lado, o Real Madrid domina em conquistas na Champions League, e pode chegar ao 13º título diante do Liverpool na final deste ano, em Kiev.

Mais artigos abaixo

Na temporada 2017/18, o Barça faturou o doblete de La Liga e Copa do Rei.

GLÓRIAS INDIVIDUAIS

(Fotos: Getty Images)

Nos últimos anos, Barcelona e Real Madrid, e Lionel Messi e Cristiano Ronaldo, dominam o futebol e as premiações. Desde 2008, apenas o argentino e o português foram coroados como melhores do mundo, com cada um faturando a honraria cinco vezes.

Prêmio Real Madrid Barcelona Bolas de Ouro 10 11

E na história, a disputa também é muito acirrada, com o Barça levando ligeira vantagem. Johan Cruyff ganhou duas vezes a Bola de Ouro com a camisa do Barcelona. Rivaldo, Ronaldinho, Hristo Stoichkov e o "antigo" Luis Suárez ganharam o prêmio uma vez cada com o uniforme azul-grená (R10 ganhou a Bola de Ouro uma vez e o prêmio da Fifa em duas oportunidades). Com as cinco de Messi, são 11.

Já o Real Madrid viu Alfredo Di Stéfano ganhar duas vezes e Raymond Kopa uma nos anos 1950. Depois disso, as Bolas de Ouro com craques dos Blancos voltaram apenas na era dos Galácticos, com Luis Figo, Ronaldo Fenômeno e Cannavaro, antes dos quatro troféus de CR7 (que tem quatro pelos Merengues e um pelo Manchester United).