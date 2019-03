Relembre a história do duelo entre Manchester United e Barcelona pela Champions

Equipes já se enfrentaram em finais, semifinal e tiveram dois empates de 3 a 3 em fases de grupo

As bolinhas sorteadas pelo goleiro Júlio César nesta sexta-feira (15) colocaramnovamente e frente a frente na . O duelo já viu golaços de Rivaldo e Bekcham, duas partidas de seis gols, chute decisivo de Scholes e a consagração de Messi nas decisões de 2009 e 2011.

FINAIS

Barcelona e Manchester United já se enfentaram em duas finais de Champions League. A primeira foi em , em 2009, e foi vencida pelo time espanhol por 2 a 0. O atacante camaronês Samuel Eto'o abriu o placar logo aos 10 minutos e Lionel Messi, num raríssimo gol de cabeça, matou o jogo aos 25 do segundo tempo.

O time inglês teve a chance de se vingar em 2011, mas novamente deu Barça. Em Wembley, na , o Barcelona abriu o placar com Pedro. Depois de Rooney empatar ainda no primeiro tempo, o time catalão respondeu com gols de Messi e David Villa. Apesar do empate persistir até metade da segunda etapa, a partida não foi igual: o Barcelona teve 63% da posse de bola e deu 12 chutes no gol do United, que só acertou um no gol catalão.

SEMIFINAL

Um ano antes da final de 2009 os dois times já tinham se enfrentado em mata-mata. Depois de um empate em 0 a 0 em Barcelona, o Manchester United garantiu vaga na final com um golaço de fora de área de Paul Scholes.

O United partiu então para o título da Champions, o Barcelona decidiu que era hora de demitir Frank Rijkaard e promover um novato Pep Guardiola ao comando da equipe.

⏪ Manchester United v Barcelona: A spectacular strike by Paul Scholes in 2008! #UCLdraw pic.twitter.com/rGlCHBWDhf — UEFA Champions League (@ChampionsLeague) March 15, 2019

FASE DE GRUPOS

Os primeiros confrontos entre as duas equipes aconteceram na fase de grupos da temporada 1994-95. Atual vice-campeão, o Barcelona visitou o Manchester United e empatou por 2 a 2. O técnico do time inglês já era Alex Ferguson, e quem treinava o Barça era ninguém menos que Johann Cruffy. Dentro de campo gols de Mark Hughes e Lee Sharpe pelo United e de Bakero e do baixinho Romário pelo Barcelona. O jogo do returno foi um massacre: 4 a 0 para o Barcelona com outro gol de Romário, um de Ferrer e dois do búlgaro Stoichkov.

Os duelos mais incríveis ainda estavam por vir. Na temporada 1998-99, que viria a ser vencida pelo United, os dois times caíram no mesmo Grupo D. Eles jogaram duas vezes e cada time marcou seis vezes: empate de 3 a 3 em Old Trafford e outro empate de 3 a 3 no Camp Nou!

Rivaldo marcou duas vezes no jogo em Barcelona, sendo um gol de bicicleta. No jogo na Inglaterra, David Beckham marcou um golaço de falta que não deu chance ao goleiro Ruud Hesp.

RETORNO DE OLE GUNNAR SOLSKJAER AO CAMP NOU

Um então jovem Ole Gunnar Solskjaer atuou pelo United na partida contra o Barça em Manchester da fase de grupos de 1998-99, mas não foi escalado para atuar no jogo do returno em Barcelona. Poucos imaginavam que, meses depois, ele voltaria a pisar no gramado do mesmo Camp Nou como protagonista.

O atacante, que hoje é treinador do Manchester United, foi a opção de Alex Ferguson para resgatar o time quando eles perdiam para o de Munique na decisão disputada em Barcelona. Deu certo: Solsjkaer viveu no Camp Nou o maior momento de sua carreira ao marcar o gol da virada e do título aos 48 do segundo tempo.