Novorizontino x CSA: onde assistir ao vivo e online, horário, escalação e mais da Série B

Partida acontece neste sábado (3), pela 28ª rodada do Campeonato Brasileiro Série B; veja como acompanhar na TV e na internet

Novorizontino e CSA entram em campo neste sábado (3), no Jorge de Biasi, a partir das 11h (de Brasília), pela 28ª rodada do Campeonato Brasileiro da Série B. A partida terá transmissão ao vivo do SporTV, na TV fechada, e do Premiere, no pay-per-view.

Sem vencer há três jogos (duas derrotas e um empate), o Novorizontino, com 32 pontos, busca a recuperação na Segundona.

Para o confronto em casa, o técnico Rafael Guanaes terá o retorno de Wálber que cumpriu suspensão na derrota para o Sport. O zagueiro entra no lugar de Jhony Douglas.

Do outro lado, o CSA, com 30 pontos, vem de duas vitórias e um empate, e busca se afastar do risco da zona de rebaixamento.

Geovane e Lucas Barcelos, suspensos pelo terceiro cartão amarelo, são desfalques certos.

Prováveis escalações

Possível escalação do CSA: Marcelo Carné; Igor, Lucão, Werley e Diego Renan; Ferreira, Rickson, Yann Rolim e Lourenço; Rodrigo Rodrigues e Elton.

Possível escalação do Novorizontino: Lucas Frigeri; Willean Lepo, Joílson, Ligger e Paulinho; Wálber, Danielzinho e Ramón Martínez; Douglas Baggio, Ronald e Quirino.

Desfalques da partida

CSA:

Geovane e Lucas Barcelos: suspenso (terceiro cartão amarelo).

Clayton, Cedric, William e Ernandes: lesionados.

Novorizontino:

Giovanni, Bruno Silva, Diego Torres: lesionados.

Quando é?

JOGO Novorizontino x CSA DATA Sábado, 3 de setembro de 2022 LOCAL Jorge de Biasi - Novo Horizonte, SP HORÁRIO 11h (de Brasília) ARBITRAGEM Árbitro: Paulo Roberto Alves Junior (PR)

Assistentes: Jefferson Cleiton Piva da Silva (PR) e Marcyano da Silva Vicente (MG)

Quarto árbitro: Paulo Cesar Francisco (SP)

VAR: Heber Roberto Lopes (SC)

Últimos resultados e próximos jogos

Novorizontino

JOGO CAMPEONATO DATA Novorizontino 1 x 1 Ponte Preta Série B 26 de agosto de 2022 Sport 1 x 0 Novorinzontino Série B de agosto de 2022

Próximas partidas

JOGO CAMPEONATO DATA HORÁRIO Sampaio Correa x Novorizontino Série B 7 de setembro de 2022 21h30 (de Brasília) Novorizontino x Grêmio Série B 16 de setembro de 2022 21h30 (de Brasília)

CSA

JOGO CAMPEONATO DATA Operário 0 x 0 CSA Série B 27 de agosto de 2022 CSA 2 x 0 Náutico Série B 31 de agosto de 2022

Próximas partidas