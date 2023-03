Nottingham Forest x Newcastle United ao vivo e online, onde assistir, que horas é, escalação e mais da Premier League

Equipes se enfrentam nesta sexta-feira (17), pela 28ª rodada; veja como acompanhar na TV e na internet

Nottingham Forest e Newcastle se enfrentam na tarde desta sexta-feira (17), no City Ground, às 17h (de Brasília), pela 28ª rodada da Premier League. A partida terá transmissão ao vivo da ESPN, na TV fechada, e do Star+, no streaming.

Vindo de derrota no jogo passado, o Nottingham Forest conta com o apoio de sua torcida para reencontrar a vitória no campeonato. O time tem uma série de desfalques por lesões, e está em 14º lugar, com 26 pontos somados.

Já o Newcastle ganhou na rodada anterior e subiu para a quinta posição, com 44 pontos. A equipe visitante segue sem poder contar com Joelinton, suspenso, enquanto Krafth e Gordon estão machucados.

Prováveis escalações

Escalação do Nottingham Forest: Navas; Aurier, Worrall, Felipe, Lodi; Yates, Shelvey, Freuler; Lingard, Gibbs-White; Dennis.

Escalação do Newcastle: Pope; Trippier, Botman, Schar, Burn; S. Longstaff, Guimaraes, Willock; Almiron, Isak, Saint-Maximin.

Desfalques

Nottingham Forest

Dean Henderson, Taiwo Awoniyi, Willy Boly, Scott McKenna, Omar Richards, Giulian Biancone, Wayne Hennessey, Brennan Johnson e Chris Wood estão todos no departamento médico.

Newcastle

Anthony Gordon e Emil Krafth estão lesionados, enquanto Joelinton cumpre suspensão.

Quando é?