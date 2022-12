Neymar, Coutinho e as 100 contratações mais caras da história do futebol

Brasileiros Antony e Casemiro entraram no ranking com chegada ao United; Neymar lidera com folga

A contratação de Neymar pelo PSG, que pagou 222 milhões de euros para o atacante do Barcelona, em 2017, subiu o sarrafo e fez os valores de mercado dentro do futebol dispararem. E uma consequência disso é ver, constantemente, clubes mais poderosos quebrando seus recordes de transferências. Ou seja: o ranking dos atletas mais caros da história passou a ser atualizado em um ritmo maior.

Cristiano Ronaldo, antes duas vezes no ranking entre os 10 jogadores mais caros da história (6º e 10º lugar), agora ocupa somente a 11ª posição, por exemplo, mostrando o aumento dos valores. Entre o top 10, outro brasileiro aparece na lista: Philippe Coutinho, quarto colocado, contratado pelo Barcelona junto ao Liverpool.

Alguns nomes mais recentes a entrarem na lista são os de Aurélien Tchouaméni e Erling Haaland. O norueguês assinou para se transferir do Borussia Dortmund por 79 milhões de euros, enquanto o francês deixou o Monaco a caminho do Real por 80 milhões.

Dentre os brasileiros na lista, os nomes mais recentes a aparecerem foram de Casemiro e Antony, contratados pelo Manchester United para esta temporada.

A GOAL listou, então, os acordos mais valiosos do futebol. Confira a lista:

As transferências mais caras de todos os tempos

Posição Jogador Clubes Ano Valor 1 Neymar Barcelona - PSG 2017 €222 milhões 2 Kylian Mbappé Monaco - PSG 2017 €145 milhões (+€35m) =2 Philippe Coutinho Liverpool - Barcelona 2018 €145 milhões 4 João Félix Benfica - Atlético de Madrid 2019 €126 milhões 5 Antoine Griezmann Atlético de Madrid - Barcelona 2019 €120 milhões 6 Jack Grealish Aston Villa - Manchester City 2021 €117,5 milhões 7 Romelu Lukaku Inter de Milão - Chelsea 2021 €115 milhões 8= Ousmane Dembélé Borussia Dortmund - Barcelona 2017 €105 milhões (+€45m) =8 Paul Pogba Juventus - Manchester United 2016 €105 milhões 10 Gareth Bale Tottenham - Real Madrid 2013 €100.8 milhões 11 Cristino Ronaldo Real Madrid - Juventus 2018 €100 milhões =11 Eden Hazard Chelsea - Real Madrid 2019 €100 milhões (+€40m) 13 Antony Ajax - Manchester United 20222 €100 milhões 14 Cristiano Ronaldo Manchester United - Real Madrid 2009 €94 milhões 15 Gonzalo Higuaín Napoli - Juventus 2016 €90 milhões 16 Harry Maguire Leicester City - Manchester United 2019 €87.1 milhões 17 Neymar Santos - Barcelona 2013 €86.2 milhões 18 Jadon Sancho Borussia Dortmund - Manchester United 2021 €85 milhões 19 Romelu Lukaku Everton - Manchester United 2017 €84.8 milhões 20 Virgil van Dijk Southampton - Liverpool 2018 €84.5 milhões 21 Wesley Fofana Leicester City - Chelsea 2022 €82.5 milhões 22 Luis Suárez Liverpool - Barcelona 2014 €82.3 milhões 23 Aurélien Tchouaméni Monaco - Real Madrid 2022 €80 milhões =23 James Rodríguez Monaco - Real Madrid 2014 €80 milhões =23 Kepa Arrizabalaga Athletic Club - Chelsea 2018 €80 milhões =23 Lucas Hernández Atlético de Madrid - Bayern de Munique 2019 €80 milhões =23 Romelu Lukaku Manchester United - Inter de Milão 2019 €80 milhões 28 Kai Havertz Bayer Leverkusen - Chlsea 2020 €79.5 milhões 29 Erling Haaland Borussia Dortmund - Manchester City 2022 €79 milhões =29 Nicolas Pépé Lille - Arsenal 2019 €79 milhões 31 Álvaro Morata Real Madrid - Chelsea 2017 78.9 milhões 32 Zinedine Zidane Juventus - Real Madrid 2001 €77.5 milhões 33 Darwin Núñez Benfica - Liverpool 2022 €75 milhões (+€25m) =33 Matthijs de Ligt Ajax - Juventus 2019 €75 milhões (+€10.5m) =33 Kevin de Bruyne Wolfsburg - Manchester City 2015 €75 milhões =33 Frenkie de Jong Ajax - Barcelona 2019 €75 milhões 37 Ángel di María Real Madrid - Manchester United 2014 €74.6 milhões 38 Alisson Becker Roma - Liverpool 2018 €73 milhões 39 Artur Melo Barcelona - Juventus 2020 €72 milhões (+€10m) 40 Victor Oshimhen Lille - Napoli 2020 €70 milhões (+€10m) =40 Rodri Atlético de Madrid - Manchester City 2019 €70 milhões =40 Luka Jovic Eintracht Frankfurt - Real Madrid 2019 €70 milhões =40 Achraf Hakimi Inter de Milão - PSG 2021 €70 milhões =40 Thomas Lemar Monaco - Atlético de Madrid 2018 €70 milhões 45 Zlatan Ibrahimovic Inter de Milão - Barcelona 2009 €69.5 milhões 46 Rúben Dias Benfica - Manchester City 2020 €68 milhões (+€3.6m) 47 Matthijs de Ligt Juventus - Bayern de Munique 2022 €68 milhões (+€12m) 48 Riyad Mahrez Leicester City - Manchester City 2019 €67.8 milhões 49 Marc Cucurella Brighton - Chelsea 2022 €65.3 milhões 50 Kaká Mlan - Real Madrid 2009 €65 milhões =50 Aymeric Laporte Athletic Club - Manchester City 2018 €65 milhões =50 João Cancelo Juventus - Manchester City 2019 €65 milhões (inc. Danilo) =50 Edinson Cavani Napoli - PSG 2013 €64.5 milhões 54 Christian Pulisic Borussia Dortmund - Chelsea 2019 €64 milhões 55 Pierre-Emerick Aubameyang Borussia Dortmund - Arsenal 2018 €63.75 milhões 56 Raheem Sterling Liverpool - Manchester City 2015 €63.7 milhões 57 Luis Figo Barcelona - Real Madrid 2000 €62 milhões 58 Ángel di María Manchester United - PSG 2015 €61.6 milhões 59 Oscar Chelsea - Shanghai Port 2017 €61 milhões 60 Casemiro Real Madrid - Manchester United 2022 €60 milhões (+€10m) =60 Miralem Pjanic Juventus - Barcelona 2020 €60 milhões (+€5m) =60 Naby Keita RB Leipzig - Liverpool 2018 €60 milhões =60 Diego Costa Chelsea - Real Madrid 2018 €60 milhões =60 Tanguy Ndombele Lyon - Tottenham 2019 €60 milhões =60 Anthony Martial Monaco - Manchester United 2015 €60 milhões 66 Fernando Torres Liverpool - Chelsea 2011 €59 milhões 67 Fred Shakhtar Donetsk - Manchester United 2018 €58.9 milhões 68 Hulk Zenit - Shanghai Port 2016 €58.5 milhões =68 Ben White Brighton - Arsenal 2021 €58.5 milhões 70 Richarlison Everton - Tottenham 2022 €59 milhões (+€12m) 71 Raphinha Leeds - Barcelona 2022 €58 milhões (+€7m) =71 Benjamin Mendy Monaco - Manchester City 2017 €57.5 milhões 73 Lisandro Martínez Ajax - Manchester United 2022 €57.37 milhões (+€10m) 74 Jorginho Napoli - Chelsea 2018 €57 milhões 75 Hernán Crespo Parma - Lazio 2000 €56 milhões 76 John Stones Everton - Manchester City 2016 €55 milhões =76 Bruno Fernandes Sporting - Manchester United 2020 €55 milhões (+€25m) =76 Aaron Wan-Bissaka Crystal Palace - Manchester United 2019 €55 milhões 79 Alexandre Lacazette Lyon - Arsenal 2018 €53 milhões (+€7m) =79 Raheem Sterling Manchester City - Chelsea 2022 €53 milhões (+€3m) =79 Kyle Walker Tottenham - Manchester City 2017 €53 milhões =79 Timo Werner RB Leipzig - Chelsea 2020 €53 milhões 83 Gianluigi Buffon Parma - Juventus 2001 €52 milhões =83 Leroy Sané Schalke 04 - Manchester City 2016 €52 milhões 85 Elianquim Mangala Porto - Manchester City 2014 €51.7 milhões 86 Jules Koundé Sevilla - Barcelona 2022 €50 milhões (+€10m) 87 Alex Teixeira Shakhtar Donetsk - Jiangsu Suning 2016 €50 milhões =87 Bernardo Silva Monaco - Manchester City 2017 €50 milhões =87 Mauro Icardi Inter de Milão - PSG 2020 €50 milhões =87 Thomas Partey Atlético de Madrid - Arsenal 2020 €50 milhões =87 Ben Chilwell Leicester City - Chelsea 2020 €50 milhões =87 Eder Militão Porto - Real Madrid 2019 €50 milhões =87 Cristian Romero Atalanta - Tottenham 2022 €50 milhões 94 David Luiz Chelsea - PSG 2014 €49.6 milhões 95 Gylfi Sigurdsson Swansea City - Everton 2017 €49.2 milhões 96 Leroy Sané Manchester City - Bayern de Munique 2020 €49 milhões =96 Christian Vieri Lazio - Inter de Milão 1999 €49 milhões 98 Kalvin Phillips Leeds - Manchester City 2022 €48.75 milhões 99 Gaizka Mendieta Valencia - Lazio 2001 €48 milhões =99 Ferland Mendy Lyon - Real Madrid 2019 €48 milhões 101 Mesut Ozil Real Madrid - Arsenal 2013 €47 milhões 102 Juan Sebastian Verón Lazio - Manchester United 2001 €46 milhões

O jogador brasileiro mais caro

Getty

Com o pagamento da multa rescisória por parte do Paris Saint-Germain (€ 222 milhões/R$ 815 milhões, aproximados ao valor do Euro na época), Neymar supera as cifras de sua chegada ao Barcelona, em 2013, e é o atleta brasileiro mais caro da história com o negócio de 2017.

Apesar de todos os imbróglios, o atleta custou 86,2 milhões de euros aos cofres do Barça para que deixasse o clube da Vila Belmiro.

O defensor mais caro da história

O holandês Virgil Van Dijk se tornou no defensor mais caro da história em 2018, quando o Liverpool pagou 84 milhões de euros (R$ 327,6 no início de 2018) para tirá-lo do Southampton, em janeiro. Um ano e meio depois, foi a vez de um compatriota seu, o jovem Matthijs De Ligt, roubar o posto ao ser contratado pela Juventus junto ao Ajax por 85,5 milhões (R$ 367,65 milhões em 2019).

Mas ainda teria mais: na mesma janela, o United chegou ao final feliz de uma longa novela para anunciar o zagueiro Harry Maguire como novo reforço, fazendo dele o atleta do setor mais caro ao custo total de 87,1 milhões de euros (cerca de R$ 473,5 milhões em 2019) pagos ao Leicester City.

Em 2022, os Foxes voltaram a fazer um negócio bastante lucrativo pelo zagueiro (ainda que os valores não batessem a venda de Maguire): o francês Wesley Fofana trocou o King Power Stadium por Stamford Bridge, com o Chelsea pagando 82,5 milhões de euros (R$ 426 milhões à época) pela transferência.

O goleiro mais caro do futebol

Getty Images

Por 17 anos, o italiano Gianluigi Buffon manteve o topo do ranking de goleiros mais caros da história com sua transferência do Parma para a Juventus, em 2001, ao custo de 52 milhões de euros. Em 2018, o brasileiro Alisson Becker superou os valores depois que o Liverpool desembolsou 62 milhões de euros (R$ 279 milhões, em valor aproximado ao da época) para contar com o arqueiro, mas semanas depois o Chelsea gastou 80 milhões de euros (R$ 433 milhões na época) no espanhol Kepa Arrizabalaga.