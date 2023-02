PSG, Neymar e uma crise no relacionamento na volta da Champions

Imprensa francesa relata problemas do brasileiro no vestiário e intenção do clube em vender atacante na próxima janela

Às vésperas do confronto de ida das oitavas de final da Champions League, contra o Bayern de Munique, o Paris Saint-Germain vive novamente um dilema quanto o relacionamento de Neymar, a instituição e os jogadores do elenco comandado por Christophe Galtier.

Segundo o jornal francês L'Equipe, o atacante brasileiro se envolveu em uma discussão com o diretor esportivo Luís Campos durante o intervalo da derrota do PSG para o Monaco por 3 a 1, no último sábado (11). De acordo com a publicação, o dirigente foi ao vestiário cobrar comprometimento da equipe, algo que não foi bem aceito por Neymar e também pelo zagueiro Marquinhos.

Nesta segunda-feira (13), em entrevista coletiva, o brasileiro confirmou a discussão com o dirigente, mas tentou amenizar a crise no time francês: "Aconteceu de fato a discussão (com Luís Campos). Esta não é uma discussão que leva a um relacionamento ruim. Faz parte do futebol. Futebol não é só amor."

"Pode haver desentendimentos e discussões para nos aprimorarmos. As atuações das últimas partidas não são boas, fomos derrotados. O PSG está acostumado a vencer todos os jogos. Portanto, as discussões são necessárias para melhorar", completou Neymar.

Ainda na partida, a maneira como o jogador repreendeu Vitinha e Ekitike, no segundo tempo, por errar passes chamou atenção dos dirigentes da equipe na partida, segundo a publicação.

Getty Images

O nível de rendimentos e as atitudes do jogador junto ao elenco vem incomodando os dirigentes da equipe, afirma, ainda, o jornal francês. Na entrevista, Neymar rebateu as críticas: "Me sinto muito bem física e mentalmente. As críticas são legítimas, cada um tem a sua opinião. Eu respeito isso."

"Jogo o meu futebol, faço o meu melhor pelo clube e pela equipa e vou fazê-lo até ao final. Momentos de dificuldade acontecem a todos os clubes. Devemos estar unidos, focados e trabalhando para melhorar a situação. Estamos cientes das falhas, mas queremos melhorar e mostrar a melhor versão do PSG", disse o brasileiro.

Além das questões relacionadas ao clube, o jogador vive um problema extracampo, conforme informou o Le Parisien. Vizinhos do condomínio de Neymar reclamaram de uma festa de aniversário, que terminou na manhã do dia 6 de fevereiro, na mansão do jogador em Bougival, o que pode até render acarretar em um processo por parte do governo da pequena cidade nos arredores de Paris.

Depois da repercussão das notícias, o jornal As revelou que o PSG planeja vender Neymar na próxima janela de transferências, já que a diretoria do clube estaria insatisfeita com o atacante após a discussão com o dirigente português. Neymar tem contrato com a equipe até junho de 2027.

Contra o Bayern de Munique, o PSG contará com a volta de Lionel Messi, Marco Verratti e Kylian Mbappé, embora a presença deste último continue incerta no time titular. O PSG encara o time alemão, às 17h (de Brasília), nesta terça-feira (14), no Parque dos Príncipes.