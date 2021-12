Na mira do São Paulo, Douglas Costa sofreu com lesões e teve números de pouco brilho em 2021

Mesmo com uma passagem polêmica e pouco produtiva no Grêmio em 2021, Douglas Costa está despertando interesse no mercado brasileiro. O jogador, que pertence à Juventus, da Itália, está sendo analisado pelo São Paulo, que está em uma busca árdua por reforços para 2022.

Douglas Costa voltou ao Brasil cheio de expectativas, fazendo parte do chamado "Super Grêmio". No entanto, sem muito brilho e cheio de polêmicas, o atacante vai deixar o Tricolor gaúcho depois de muitas decepções e um rebaixamento para a Série B. Ainda assim, está despertando interesse do São Paulo.

Podendo trocar um Tricolor pelo outro, Douglas Costa tem despertado resistência em grande parte dos torcedores brasileiros, que não o querem em seus times, não só por conta das várias polêmicas que ele se envolveu no Grêmio - principalmente na reta final do Campeonato Brasileiro -, mas também por conta de seus números.

Dentro de campo, foi um ano apagado para Douglas Costa, que além de tudo teve problemas com lesões, assim como aconteceu em passagens por outros times de sua carreira. Foram três períodos afastados por problemas físicos desde que chegou ao Grêmio em maio de 2021.

Assim, o número de jogos do atacante no ano foi baixo, e menor ainda sua eficácia. Em 28 partidas disputadas desde que voltou ao futebol brasileiro - 21 como titular -, Douglas Costa marcou apenas três gols e deu duas assistências aos seus companheiros. Além disso, neste período criou apenas três chances claras de gols e teve média 1,6 finalizações por jogo. Mesmo olhando o ano completo de 2021, incluindo quando ainda estava no Bayern de Munique, os números não são muito melhores - mais seis jogos disputados e nenhum gol ou assistência.

E essa falta de brilho, além de tudo custou ao Grêmio R$ 1,5 milhão de reais por mês, valor de seus vencimentos. Este é, justamente, o maior problema do São Paulo quando pensa na contratação do atacante, que teria salário próximo ao de Daniel Alves à época em que jogou no Tricolor pauista.