Douglas Costa já perdeu quase um ano de futebol se recuperando de lesões musculares

O meia-atacante do Grêmio segue sem participar de gols neste seu retorno ao Tricolor; clube confirma nova lesão do jogador

O departamento médico do Grêmio confirmou que o meia Douglas Costa sofreu uma lesão no músculo posterior da coxa esquerda e informou que ainda não existe previsão para um retorno do atleta. A lesão ocorreu ainda no primeiro tempo na goleada sofrida contra o Flamengo, no jogo de ida das quartas de final da Copa do Brasil, por 4x0.

Esta é a segunda lesão muscular de Douglas Costa desde que retornou ao Grêmio, em maio deste ano. A primeira lesão ocorreu no dia 24 de junho durante o empate contra o América-MG, pelo Brasileirão.

Até o momento, a principal contratação do Grêmio nos últimos anos só atuou em 14 partidas e não marcou nenhum gol. Vale destacar que Douglas Costa possui um grande histórico de lesões musculares - o que acabou atrapalhando a sequência da sua carreira na Europa e na seleção brasileira.

Esta é a 15ª lesão muscular de Douglas Costa na carreira. Ou seja: em toda a sua carreira o meia-atacante passou cerca de 350 dias afastando dos gramados, enquanto se recuperava de lesões.