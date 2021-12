Com demissões e possível saída de Douglas Costa, Grêmio inicia mudanças para 2022

Após confirmar a permanência de Dênis Abrahão como vice de futebol e de Vagner Mancini como treinador, o Grêmio iniciou as primeiras mudanças no departamento de futebol para a temporada de 2022.

No final da tarde desta segunda-feira, Dênis Abrahão confirmou que o coordenador técnico Marcelo Oliveira e o auxiliar técnico Thiago Gomes foram desligados do clube.



“São dois profissionais estupendos que farão falta, mas temos que ir para o sacrifício, principalmente no aspecto financeiro”, destacou o vice de futebol gremista Dênis Abrahão.



Em relação ao grupo de jogadores, o vice de futebol gremista revelou que a mudança será profunda e criteriosa para a disputa da temporada de 2022.



“Muitos jogadores irão sair e outros chegarão, serão muitas as mudanças no plantel gremista para a próxima temporada. Precisamos formar uma grande equipe para disputar um campeonato difícil. O Grêmio vai buscar jogadores copeiros, este é o perfil dos atletas que buscamos. Vamos procurar de todas as formas para achar este tipo de jogador. Tem jogador de Série A interessado em jogar no Grêmio, mesmo estando na Série B, e é este tipo de jogador que queremos”, destacou Denis Abrahão.



Em relação ao meia atacante Douglas Costa, principal contratação do Grêmio para este ano, o vice de futebol gremista deu indícios de que dificilmente o camisa 10 seguirá atuando pelo tricolor.



“É difícil a manutenção dele no plantel. É um excepcional jogador, mas caríssimo e que deu pouco retorno para o clube. Jogador muito caro para o momento do Grêmio e o negócio para ser bom tem que ser bom para todas as partes, não pode ser bom só para uma parte. Vou conversar com o empresário dele e definir esta situação”, destacou Denis Abrahão.



Para os próximos dias, o dirigente gremista espera resolver as situações do lateral Cortez e do centroavante Diego Souza. Os dois estão com o contrato acabando no final deste ano e existe a possibilidade de os dois permanecerem para a próxima temporada.