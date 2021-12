São Paulo faz proposta por Douglas Costa, mas considera negócio "muito difícil"

O São Paulo tenta a contratação de Douglas Costa no mercado da bola. O Tricolor paulista fez contato com o estafe do atacante a fim de levá-lo para o Morumbi em 2022.

Rebaixado com o Grêmio e responsável por ações polêmicas, o jogador de 31 anos foi indicado por Rogério Ceni ao departamento de futebol são-paulino. O técnico quer trabalhar com o atleta em 2022.

O jogador é considerado caro e "muito difícil" nas alamedas do Morumbi. Os valores envolvidos na negociação são o que o transformam em um nome complicado, conforme apurado pela GOAL. Em crise financeira, o São Paulo busca parceiros para contratar o atleta nesta janela de transferências.

A informação sobre o interesse do Tricolor paulista em Douglas Costa foi inicialmente divulgada pelo portal Uol e confirmada pela reportagem da GOAL com fonte ligada à gestão de Julio Casares.

Douglas Costa tem salários de R$ 1,5 milhão por mês na Arena do Grêmio. O jogador tem vencimentos semelhantes aos de Daniel Alves, que rescindiu com o Tricolor paulista no decorrer da temporada por causa de uma dívida bastante elevada.

Ligado à Juventus, da Itália, clube com o qual tem contrato até junho de 2023, Douglas Costa está emprestado ao Grêmio até julho de 2022. Ele não permanecerá no time gaúcho para a próxima temporada.

Em seu retorno ao Brasil, o atacante fez 28 partidas, com três gols assinalados e duas assistências. Ele não conseguiu se destacar pelo Tricolor gaúcho, rebaixado para a Série B do Brasileirão.