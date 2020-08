Messi cumpre ameaça, não se reapresenta ao Barcelona e leva briga adiante

Argentino deixou de ir a exames médicos por considerar que não tem mais contrato com o clube catalão

Decidido a deixar o , Lionel Messi cumpriu a ameaça e não se reapresentou junto ao restante do elenco da equipe catalã neste domingo para fazer testes do novo coronavírus.

Os jogadores foram chegando aos poucos às dependências da Ciutat Esportiva para fazer exames PCR. Os horários definidos foram entre 8h e 12h (horário local), para evitar aglomerações.

De acordo com a programação do Barça, Messi deveria ter chegado às 10h15. Mas, conforme adiantou a Goal no último sábado, não apareceu.

O argentino segue com a intenção de negociar uma saída amistosa do clube que defendeu ao longo de toda a carreira, mas considera que pode usar uma cláusula que previa que ele ficaria livre para deixar o Camp Nou ao término da temporada 2019/2020 - desejo confirmado por burofax no início da semana.

Com isso, os advogados de Messi entenderam que se o craque comparecesse ao clube neste domingo, isso implicaria reconhecer que ainda é funcionário e que o seu contrato ainda está em vigor, e não rescindido. O Barcelona entende o contrário - que a cláusula valia para junho e que o argentino só sai com pagamento de multa.

Novela Messi à parte, Jordi Alba e Martin Braithwaite foram os primeiros a chegar para os exames neste domingo. Luis Suárez e Arturo Vidal, dois jogadores que estariam fora dos planos do técnico Ronald Koeman para a próxima temporada, também apareceram normalmente.