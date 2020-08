"Saída de Messi assim seria mais vexame do que o 8 a 2", diz ex-presidente do Barça

Joan Gaspart, ex-presidente do Barcelona, comentou sobre a possibilidade de Lionel Messi deixar o clube de graça nesta temporada

Na tarde desta terça-feira (25), Lionel Messi chocou o mundo ao avisar o Barcelona de que gostaria de deixar a Catalunha antes do final da próxima temporada, o que foi confirmado pela Goal. A notícia, é claro, provocou diferentes reações em clubes e torcedores de diversas partes do mundo. Mas quem não ficou nada satisfeito foi Joan Gaspart, ex-presidente, do clube culé.

O dirigente quebrou o silêncio e foi categórico, afirmando que a saída do camisa 10 dessa maneira seria um vexame ainda maior do que a goleada de 8 a 2 sofrida diante do Bayern de Munique, na Liga dos Campeões.

Apesar do desejo de Messi de deixar a equipe, o se apega ao contrato do argentino, que é válido até 2021 e tem multa rescisória de 700 milhões de euros. Por outro lado, o seis vezes melhor do mundo tenta utilizar uma cláusula de rescisão unilateral que permitiria sua saída sem nenhum custo antes do início da próxima temporada.

"Se Messi sair por menos do que vale a sua cláusula, será mais humilhante do que o 8 a 2. E que Messi não se esqueça que a torcida ama mais o Barça do que o jogador", disse Gaspart sobre o caso.

A possibilidade de Messi deixar o Barcelona de graça ainda é incerta e causa certa polêmica, principalmente dentro do clube. A cláusula de rescisão unilateral era válida até junho, porém, o término da temporada foi adiado por conta da pandemia do novo coronavírus, o que também poderia alterar a validade da cláusula.

Joan Gaspart, que conhece bem o funcionamento interno do Barça e já teve acesso ao atual contrato do argentino, assinado em 2017, deu sua opinião a respeito.

Para ele, não existe nenhuma chance de Messi sair de graça neste momento. Segundo o dirigente, se isso acontecer, será apenas em 2021, ao término do vínculo entre o jogador e o clube.

“Você não pode ir embora. Ele vai embora em 2021. Eu vi o contrato e está muito claro. A cláusula acabou em junho e não tem volta. Prefiro que ele saia no ano que vem para zero do que ir para menos de 700 milhões. Aqui é o clube, não o jogador ”, concluiu.

Enquanto isso, algumas equipes observam a situação de perto e ainda sonham em contar com o seis vezes melhor do mundo. Conforme apurado pela Goal, Guardiola já conversou com Lionel Messi e deixou claro que adoraria trabalhar com ele novamente. A , o e o também aparecem como interessados.