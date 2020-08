Futuro de Suárez depende de Messi, mas 'estão chovendo propostas', diz advogado

O uruguaio não devi seguir no Barcelona e aguarda a decisão do amigo para definir seu destino

O futuro de Lionel Messi ainda é incerto, assim como o de Luis Suárez. Mas uma coisa pode estar ligada à outra. Segundo o advogado do uruguaio, o destino de seu companheiro vai influenciar sua escolha para a vida pós .

Além da novela envolvendo Messi e uma possível saída do craque do Barça após 20 anos, a crise do clube catalão também pode ter outras vítimas. O grande companheiro e amigo do argentino na equipe, Luis Suárez foi colocado na lista de negociáveis e não deve permanecer no Camp Nou para a próxima temporada.

O advogado do atacante, Alejandro Balbi - que também é parente de Sofia, esposa do camisa 9 -, em entrevista à TyC Sports ligou o futuro de Messi ao de Suárez: "são compadres".

"Há muita fraternidade entre Messi e Suárez, eles são unha e carne, estão sempre juntos. Vai fazer uma grande diferença onde Leo vai jogar porque eles são amigos, eles se entendem dentro e fora do campo", disse Balbi.

De fato, os dois levaram o companheirismo dos gramados para fora dele e estão constantemente juntos, inclusive durante as férias. A relação se estende às famílias, suas esposas são muito amigas, assim como seus filhos, que também jogam juntos na escolinha do Barcelona.

A notícia de que Messi deseja deixar o Barcelona teve grande repercussão no mundo do futebol e, em um post de apoio ao argentino, feito pelo ex-jogador Carles Puyol, Suárez respondeu com emojis de palmas à mensagem: "Respeito e admiração, Leo. Todo o meu apoio, amigo".

👏👏 — Luis Suarez (@LuisSuarez9) August 25, 2020

Por enquanto, porém, o futuro de nenhum deles está definido. Messi está sendo ligado a gigantes europeus, mas ainda não revelou seu destino. E para Suárez, segundo o advogado, não faltam opções. "Ele está recebendo ofertas de todos os lugares porque é um grande goleador no futebol mundial".

Mas a decisão não será fácil. Balbi reforçou a importância da família na decisão de seu cliente, já que todos estão estabelecidos em Barcelona, onde o atacante joga há seis anos. há um passado que não é apenas esportivo. Sua família vive em Barcelona e não é o caso típico de qualquer jogador que sai e é isso. Ele terá que resolvê-lo com a família".