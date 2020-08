Messi no Cruzeiro? Fake News entra em site oficial e promete até Cristiano Ronaldo

O portal da Raposa foi invadido e anunciou a contratação do argentino e "confirmou" que o clube está próximo de se acertar com o atacante da Juventus

Lionel Messi já tem onde jogar na próxima temporada! O anunciou a contratação do argentino por meio de seu site oficial, só que não. Isso realmente aconteceu, mas foi apenas uma invasão no portal da , que já desmentiu a história.

Futebol ao vivo ou quando quiser? Clique aqui e teste o DAZN grátis por um mês!

Às 17h13 desta sexta-feira (28), o site oficial do Cruzeiro fez uma postagem em sua página principal anunciando a contratação de Lionel Messi, que está cada vez mais próximo do adeus ao Barcelona, mas ainda não definiu seu futuro. "Oficial: Messi é o novo reforço do Cruzeiro", dizia a manchete, "assinadaä pelo ex-treinador Adílson Batista.

Mais times

Foto: Reprodução

Segundo a publicação Messi chegaria "sem custos de transferência ao novo clube e assina contrato por quatro temporadas, com opção de extensão por mais um ano" e que a contratação seria para "atenuar os problemas ofensivos da equipe de Enderson Moreira".

Para embasar, a nota ainda tinha duas declarações - falsas, obviamente - uma de Messi e outra do presidente celeste, Sérgio Rodrigues.

"Estou muito feliz por chegar ao Cruzeiro. É uma grande honra fazer parte da equipe de Enderson Moreira. Até breve, torcedores da Raposa, estou ansioso para jogar logo no Mineirão”, frase creditada como sendo do argentino ao site oficial do clube.

Enquanto isso "Sergio Santos Rodrigues, presidente do Cruzeiro, elogiou a nova contratação: Messi tem jogado no mais alto nível há muitos anos, então não temos dúvidas da experiência e da qualidade que ele irá trazer ao elenco”, dizia a publicação.

Além da contratação do camisa 10 do , a nota também falava de uma possível chegada de Cristiano Ronaldo à Toca da Raposa, para formar dupla com seu principal rival. "Diversas notícias na imprensa brasileira também aproximam o clube de Cristiano Ronaldo, da , numa negociação que pode chegar às 900 milhões de reais".

O Cruzeiro, logo que tomou conhecimento do ocorrido, retirou a notícia falsa do ar e, em nota oficial, informou que nenhum dado ou informação foi comprometido e que a origem da informação está sendo investigada.

Veja a publicação completa:

"Depois de se despedir do Barcelona com uma atuação triste na Liga dos Campeões, Lionel Messi chega ao Cruzeiro com a responsabilidade de atenuar os problemas ofensivos da equipe de Enderson Moreira. No último Brasileirão, a Raposa teve a defesa mais vazada entre os dez primeiros colocados da competição com 54 gols sofridos.

Mais artigos abaixo

“Estou muito feliz por chegar ao Cruzeiro. É uma grande honra fazer parte da equipe de Enderson Moreira. Até breve, torcedores da Raposa, estou ansioso para jogar logo no Mineirão”, disse o atacante ao site oficial do clube. Sergio Santos Rodrigues, presidente do Cruzeiro, elogiou a nova contratação: Messi tem jogado no mais alto nível há muitos anos, então não temos dúvidas da experiência e da qualidade que ele irá trazer ao elenco”.

O argentino chega sem custos de transferência ao novo clube e assina contrato por quatro temporadas, com opção de extensão por mais um ano. Messi é o terceiro reforço do Cruzeiro nesta janela. Diversas notícias na imprensa brasileira também aproximam o clube de Cristiano Ronaldo, da Juventus, numa negociação que pode chegar às 900 milhões de reais".