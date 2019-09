Messi: "não mando no vestiário. Só quero ganhar e ser campeão de outra Liga dos Campeões"

Craque argentino deu uma rara entrevista exclusiva e falou sobre Neymar, sobre a possibilidade de jantar com Cristiano Ronaldo e mais

Lionel Messi vem se portando de uma maneira que nunca foi o padrão de sua carreira. Mais desinibido - ou corajoso - o craque argentino tem aparecido com mais frequência diante dos microfones e tem falado mais sobre futebol e sobre o . Em entrevista exclusiva ao diário Sport, o camisa 10 afirmou que é apenas mais um jogador no vestiário e que não manda na situação.

"Óbvio que eu não mando [no vestiário]. Sou mais um jogador. A única coisa que quero é ganhar e seguir conquistando títulos e voltar a ganhar outra Champions porque quero conquistá-la. Quero dar ao vestiário o melhor que eu faço, que é jogar futebol", falou Messi, que ainda se recupera de lesão e não enfrenta o Valencia no final de semana e é dúvida para o jogo contra o Borussia Dortmund pela Champions League.

Uma história que rendeu uma grande novela durante a janela de transferências foi a possível volta de Neymar ao Barça. Messi, como já era de se esperar, se mostrou muito positivo com a perspectiva de voltar a atuar ao lado do jogador brasileiro, mas disse entender tudo o receio da torcida para com o atleta do .

"A verdade é que sim, eu gostaria muito que Neymar viesse. Entendo as pessoas que estavam contra. É normal por tudo o que aconteceu com o Ney, pelo jeito como saiu e nos deixou. É normal e lógico que houvesse muita gente que não queria que ele voltasse, mas pensando em nível esportivo para mim Neymar é um dos melhores do mundo e obviamente nossa equipe aumentaria as possibilidades de conseguir os resultados que todos queremos. Esportivamente eu adoraria que ele voltasse", respondeu 'La Pulga', que acrescentou que "sinceramente não sei foi feito tudo o que era possível" por parte da diretoria do clube para contratar Neymar.

Durante a cerimônia do sorteio dos grupos da , Messi e Cristiano Ronaldo sentaram lado a lado e o português falou que eles nunca jantaram juntos ainda. O argentino foi perguntado se aceitaria o convite do português para um jantar.

"Não tenho problema. Eu sempre disse que não tenho problema com ele, que não éramos amigos porque nunca compartilhamos um vesitário. Sempre que nos vimos foi nas cerimônias em prêmios. Eu não tenho problema. Inclusive na última cerimônia foi quando mais falamos e estivemos mais perto. Não sei se haverá um jantar porque não sei se nos cruzaremos porque cada um vive em um lado e tem seus compromissos. Mas se acontecer não tem problema", disse o argentino.

Messi também falou sobre Ousmane Dembélé, que tem sido criticado por possíveis comportamentos não profissionais dentro e fora de campo. O camisa 10 deu sua opinião sobre o francês campeão do mundo em 2018.

"Eu vejo que ele tem potencial impressionante, que ele pode fazer o que quer. É muito jovem e esse ano é muito importante para dar o salto que todo o barcelonismo espera. Deve mudar e ser profissional, precisa colocar isso na cabeça, para que seja uma meta para ele triunfar no Barcelona como ele quer. Espero que não tenha má sorte que teve esses anos com as lesões, porque no ano passado, quando mais precisávamos ele se lesionou. Espero que esse ano não aconteça a mesma coisa e ele possa demonstrar todo seu potencial porque é muito grande. Como jogador ele é impressionante", avaliou Messi.

Dos últimos 21 jogadores contratados pelo Barça a partir da temporada 2014/15 apenas seis atletas continuam fazendo parte do plantel do clube. A explicação de Messi para esse fenômeno é que atuar com a camisa blaugrana é muito difícil e a adaptação por vezes acaba não saindo como o esperado.

"É muito difícil jogar no Barcelona. É o maior clube do mundo e tudo o que cerca o clube é muito difícil: a torcida, o entorno do clube, a mídia... Não é fácil entrar e se soltar no Camp Nou. Muitos não se importam, outros já sentem. Quando alguém está forte mentalmente e confiante, consegue sair bem, mas nem todos somos iguais. Nem todos assimilamos as coisas da mesma forma. Não é fácil jogar no Barcelona porque é o Barcelona", pontuou o camisa 10.