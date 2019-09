Messi nunca ficou tanto tempo sem jogar pelo Barcelona

Craque argentino está há quase quatro meses sem vestir oficialmente a camisa do Barça

A última partida oficial que Lionel Messi jogou com a camisa do foi em 25 de maio, quando a equipe blaugrana perdeu a final da para o , ou seja, faz quase quatro meses que 'La Pulga' não veste a camisa do Barça oficialmente. No próximo sábado (14) os culés voltam a campo para enfrentar exatamente os Morcegos, e mais uma vez Messi não estará em campo.

O camisa 10 do Barcelona e da se recupera de uma lesão na panturrilha direita e não tem condições de jogo. Messi também é um grande ponto de interrogação para a estreia do time catalão na Champions League, quando visita o renovado Borussia Dortmund na terça-feira (17), no Signal Iduna Park.

São três meses e meio desde a última vez que Messi vestiu o manto culé e existe a possibilidade desse perído bater os quatro meses. Ele nunca ficou tanto tempo afastado da equipe.

A última vez que ficou fora de combate por um bom tempo foi no final de 2015, quando sofreu uma ruptura do ligamento do joelho e ficou afastado por dois meses. A lesão que mais tempo o tirou de campo foi em 2006, quando ainda usava a camisa 19. Ele sofreu uma fratura no metatarso e ficou três meses de molho.

Marcelino demitido do Valencia

Próximo adversário do Barcelona e atual campeão da Copa do Rei, o Valencia anunciou hoje (11) a demissão do técnico Marcelino. A notícia pegou muitos torcedores de surpresa e causaram furor na , já que o trabalho de Marcelino era visto como bastante positivo. A principal causa da demissão é a relação desgastada do treinador com o presidente do clube, Peter Lim.

Marcelino conquistou seu primeiro título como treinador ao vencer a Copa do Rei e tirou o Valencia de uma seca de troféus que já durava 15 anos, já que os últimos canecos levantados foram na temporada 2003/04, quando os Morcegos venceram LaLiga e a extinta Copa da Uefa.