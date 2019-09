Messi acha que Barcelona não fez “todo o possível” para contratar Neymar

O argentino também reiterou o amor ao clube catalão, mas indicou certa insatisfação com os insucessos na Champions League

Lionel Messi é o maior craque na história do , e isso não é pouca coisa. Maior artilheiro do clube, colecionador de grandes troféus e momentos inesquecíveis na história do Camp Nou. Entretanto, declarações do argentino para o Sport, da Catalunha, demonstraram uma clara insatisfação com a montagem no elenco do time.

Duas declarações deixaram isso evidente. A primeira delas foi quando o camisa 10 disse que, em sua opinião, o Barça não se esforçou o bastante para trazer Neymar de volta. O brasileiro, que entre 2013 e 2017 fez excelente parceria com Messi e Suárez, trocou a Catalunha pelo , mas não foi feliz na capital francesa e quis deixar o Parque dos Príncipes.

“Eu teria amado o retorno dele. Honestamente, não sei se todo o possível foi feito para que ele voltasse, mas é verdade que é difícil negociar com o PSG. Ele é um dos melhores do mundo e com ele nós teríamos tomado uma reviravolta como time”, disse Messi.

O craque argentino, que nas últimas semanas foi notícia também pela revelação de que, a partir da próxima temporada, poderá deixar o Barcelona de graça, declarou o amor pelo único clube que defendeu profissionalmente. No entanto, reiterou que deseja continuar a ser campeão. A frase é importante em meio às quatro temporadas de insucessos na , que incomodam Messi – inclusive o levando a falar “grosso” na hora de prometer o título europeu como grande objetivo aos torcedores.

“Aqui é minha casa e eu não quero sair, mas eu quero ganhar”, sacramentou, também destacando que gostaria de ver Carles Puyol, ex-zagueiro do clube, exercendo uma importante função institucional: “Seria bom para o clube, ter estabilidade e não tantas mudanças na estrutura de esportes. O Puyol seria ideal como secretário-técnico”.