Messi fala sobre se aposentar: “serei o primeiro a dizer 'não posso mais”

O argentino concedeu entrevista após ganhar sua sexta Chuteira de Ouro e falou sobre sua aposentadoria

Depois de receber pela sexta vez o prêmio Chuteira de Ouro, por ter sido o maior goleador da Europa na temporada passada, Leo Messi falou com jornalistas do jornal espanhol Marca acerca de diversos temas - e até provocou Cristiano Ronaldo. O craque foi perguntado sobre a possibilidade de aposentadoria e foi sincero ao responder:

“Creio que eu mesmo me darei conta de até quando posso seguir e vou descobrir isso com o passar do tempo. Eu mesmo serei o primeiro a dizer isso, se não me puder ou não me sentir bem para continuar”.

Ele ainda acrescentou que mesmo que se sinta bem, “com a cabeça de quem tem 25 ou 26 anos”, o corpo não responde mais da mesma forma. “Você precisa ter mais cuidado do que antes. É um processo para assimilar e se preparar para cada treinamento e partida”.

Sobre uma possível saída do , o melhor do mundo foi categórico ao negar qualquer possibilidade: “Cada um busca seus objetivos e experiências. Nunca tive a necessidade de sair do melhor clube do mundo, que é o Barcelona, e desfrutar da diversão, partidas e da cidade. Sempre tive objetivos muito claros sem precisar buscar-los em outro lugar”.

A disputa entre Ter Stegen e Neuer

A polêmica sobre quem deve ser o goleiro titular da Alemanha chegou até o argentino. Companheiro de Ter Stegen, Messi evitou entrar na discussão e exaltou os dois alemães.

“Os dois são excelentes goleiros, muito parecidos, leem bem as jogadas e com os pés poderiam ser zagueiros ou até meio-campistas, debaixo das traves são muito ágeis. Conheço muito Ter Stegen para falar dele mas não vejo Neuer treinar ou jogar com frequência. Em geral, são dois goleiros similares”.

Elogios para De Jong

O novo contratado do Barcelona recebeu muitos elogios do camisa 10. O holandês rapidamente se estabeleceu entre os titulares.

“Foi muito rápida sua adaptação porque veio de uma filosofia parecida, cresceu com a mesma ideia e maneira de jogar. Ele se sente mais à vontade como pivô, mas gosta muito de ter a bola, jogar curto, colocar passes nas entrelinhas, tem arrancadas rápidas e fortes. É muito completo. ”