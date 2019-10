Messi e sua sexta Chuteira de Ouro: outro recorde goleador de quem não é goleador

Jogador argentino faturou o prêmio The Best há pouco menos de um mês e já mira a Bola de Ouro

Lionel Messi conquistou sua sexta Chuteira de Ouro da carreira. O prêmio é dado ao jogador que mais marcou balançou as redes em uma temporada entre todas as ligas nacionais da Europa. Com 36 gols em 34 partidas de LaLiga, o craque argentino se torna o primeiro a conquistar o reconhecimento seis vezes. Ele agradeceu aos companheiros e disse que sem eles não conseguiria atingir tal marca.

"É um prazer estar aqui. Agradeço à minha família, aos meus companheiros, a Luis [Suárez] e Jordi [Alba]. Sem eles não seria possível conseguir sequer uma Chuteira de Ouro, quem dirá várias. Obrigado", falou o camisa 10 do Barça.

Ele já tinha sido o primeiro a chegar no alto do pódio em cinco oportunidades. Agora, com seis, ele se tornou o primeiro a conquistar o prêmio três vezes consecutivas (2017, 2018 e 2019).

Messi é basicamente um meio-campista , um meia-atacante, não é centroavante e não tem em sua posição a "obrigação" de balançar as redes. Ainda assim, contrariando os prognósticos, o argentino continua imparável no alto de seus 32 anos e segue marcando gol atrás de gol.

Os quatro anos sem conquistar a é um assunto que parece incomodar Messi. É bastante comum vê-lo falar sobre o desejo de conquistar mais uma vez o troféu mais cobiçado da Europa. E na cerimônia da Chuteira de Ouro não foi diferente.

"Todos os anos queremos ganhar a Champions mas sabemos que LaLiga é a mais importante. Se você não está bem no nacional será mais difícil competir em outras competições, mas somos o e sempre queremos tudo", declarou 'La Pulga'.

Quando Messi começou a jogar profissionalmente, o atual ganhador da Chuteira de Ouro era Thierry Henry. Desde a primeira conquista do argentino, em 2009/10 houve muitos que tentaram destroná-lo. Os concorrentes naquele primeiro ano foram Di Natale e Didier Drogba. Já em 2011/12 e 2012/13, aparecia o grande rival Cristiano Ronaldo, que foi quem chegou mais perto de 'La Pulga'. O gajo conta com quatro Chuteira de Ouro.

Em 2016/17, o concorrente foi o inusitado Bas Dost, que à época jogava pelo , de . Na temporada seguinte, o egípcio Mohamed Salah foi quem rivalizou com o camisa 10 do Barça, mas acabou ficando atrás. Na última temporada, Messi bateu o jovem talento Kylian Mbappé e alcançou o lugar mais alto no pódio, pela terceira vez consecutiva.

A julgar pelo nível de excelência que o argentino vem demonstrando com o passar dos anos , não é absurdo colocá-lo já como concorrente à sétima Chuteira de Ouro.