Ter Stegen não quer abaixar a cabeça para Neuer na guerra pelo gol da Alemanha

O goleiro do Barcelona foi titular de sua seleção no empate por 2 a 2 contra a Argentina, e falou sobre a (polêmica) disputa pela titularidade

e se enfrentaram nesta quarta-feira (09), em Dortmund, e o amistoso terminou empatado em 2 a 2. Foi o segundo encontro entre os países depois da final da de 2014, mas pela primeira vez o duelo aconteceu em terras alemãs. Até por isso, antes de a bola rolar houve homenagens ao título obtido dentro do Maracanã. Em campo, os donos da casa chegaram a abrir 2 a 0, mas relaxaram na segunda etapa e permitiram o empate.

Argentina e Alemanha são rivais históricos no futebol: basta dizer que já decidiram três títulos mundiais. Mas a grande rivalidade, que deu um clima mais interessante à partida, foi entre dois jogadores da Mannschaft: a disputa pela titularidade sob as traves entre Marc-André Ter Stegen, do , e o consagrado Manuel Neuer, do de Munique. Nesta quarta, Ter Stegen foi o escolhido.

Considerado por muitos um dos melhores goleiros do mundo, brigando forte ao lado de Alisson, do , Ter Stegen teve boa atuação apesar de ter visto os argentinos chegarem ao empate. Não teve culpa no gol de cabeça anotado pelos Lucas Alario, em cabeçada, e Ocampos, em finalização que entrou no cantinho de sua trave direita.

Chegou a fazer uma defesa segura, ao interceptar tentativa de Paredes no minuto 69’, mas ao contrário do que havia feito semanas atrás, no mesmo estádio, evitando a derrota do Barça contra o Dortmund na Liga dos Campeões, desta vez o arqueiro revelado pelo viu suas redes serem balançadas. Entretanto, finalizado o duelo, voltou a falar com segurança sobre a vontade de ser titular.

“Para mim foi importante jogar os 90 minutos, porque se você não jogar não consegue provar o seu valor. Eu vou continuar e vou trabalhar”, afirmou.

As palavras foram um pouco mais brandas em relação às de meses atrás, que fizeram iniciar a guerra aberta de declarações com (e em relação) a Manuel Neuer.

Vale lembrar que na preparação visando a Copa do Mundo de 2018, Neuer sofreu uma lesão no pé que o tirou de ação por quase um ano. No mesmo período, Ter Stegen assumiu a titularidade – e inclusive comemorou o título da . Entretanto, assim que o jogador do Bayern se recuperou, voltou a ser a primeira opção do técnico Joachim Löw, mas viu a seleção alemã fracassar no Mundial, caindo na primeira fase, e ainda sendo rebaixada na primeira edição da UEFA .

Em seus respectivos clubes, Ter Stegen leva vantagem em suas atuações mais recentes: ao lado de Lionel Messi, o alemão costuma ser protagonista em jogos – muitas vezes garantindo uma vitória ou evitando derrotas através de excelentes defesas.

Já Neuer ainda não conseguiu voltar à sua melhor forma após a lesão. Aos 33 anos, segue figura importante em seu clube, mas não é preciso voltar muito no tempo para relembrar de falhas que antigamente eram impensáveis, como o gol sofrido para Sadio Mané, do Liverpool, na partida de oitavas de final da Liga dos Campeões que culminou na eliminação dos Bávaros.

A disputa Ter Stegen-Neuer também fez com que o Bayern de Munique, através de seu presidente, criticasse a imprensa alemã e fizesse até mesmo uma espécie de ultimato à seleção. Com resultados ruins às suas costas, o técnico Joachim Löw escolheu uma forma pragmática de lidar com a questão por enquanto: Ter Stegen foi titular no amistoso contra os argentinos, enquanto Neuer estará sob as traves contra a Estônia, no próximo dia 13, nas Eliminatórias para a .

Em algum momento, porém, Löw precisará tomar a sua escolha definitiva: é hora de abrir espaço para o melhor na atualidade, ou insistir com um ícone histórico da seleção alemã?