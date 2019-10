Messi diz sonhar com Liga dos Campeões e responde Cristiano Ronaldo: "nos vemos em campo"

Craque argentino tem se tornado amigo dos microfones e tem falado à imprensa mais que nunca. O tema recorrente é o sonho de outra Champions League

Lionel Messi continua falando à imprensa com uma frequência jamais vista em sua carreira. Normalmente o argentino era mais reservado e pouco falava publicamente, mas isso vem mudando. Em entrevista à Gazzetta dello Sport, após conquistar sua sexta Chuteira de Ouro, o craque argentino falou sobre diversos. Inclusive respondeu às palavras de Cristiano Ronaldo, que desafiou-lhe a deixar o Barça e procurar novas ligas para jogar.

Quer ver jogos ao vivo ou quando quiser? Acesse o DAZN e faça o teste por um mês grátis!

"Cada um busca as experiências que considera melhores para si mesmo. Nunca tive a necessidade de deixar o melhor clube do mundo, que é o . Aqui eu aproveito cada treinamento, cada jogo e a cidade. Em geral, é uma experiência muito completa e sempre tive claro qual é o meu objetivo aqui sem ter que ir para o outro lado. Nos vemos em campo", provocou Messi.

Essa "nova fase" de Messi mais falante tem quase sempre um assunto em comum: o sonho de conquistar outra Champions League pelo Barcelona. A última vez e Messi e companhia levantaram a "Orelhuda" foi na temporada 2014/15, quando o Barça bateu a na finalíssima por 3 a 1 e faturou sua quinta taça do certame europeu.

Nessa entrevista à Gazzetta, o camisa 10 voltou a falar sobre o anseio pelo título continental e disse dar menos importância a prêmios individuais.

"Sonho eu continuar ganhando troféus com a minha equipe. Sonho em voltar a ganhar a , esse é o grande desafio. Ganhar o The Best, a Bola de Ouro ou o Prêmio Puskás não faz parte de meus objetivos. Se acontecer, melhor, mas não acontecer, não tem problema", falou 'La Pulga'.

Mais artigos abaixo

Messi comentou o seu estilo mais reservado. Embora esteja falando mais vezes publicamente, dificilmente ele fala sobre si mesmo. Ao ser perguntado sobre porque não falava tanto de si como Ibrahimovic ou Cristiano Ronaldo, o argentino não titubeou.

"Prefiro que os outros falem de mim. Eu sei o que sou, o que fiz e o que posso entregar, mas guardo para mim. Já basta que os outros comentem, eu não gosto de falar de mim mesmo. Sempre prefiro pensar no coletivo", disse o camisa 10 da e do Barcelona.