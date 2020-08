Messi decide não se reapresentar ao Barcelona e aumenta pressão por saída

Disposto a deixar o clube, craque argentino comunica que não vai fazer exames médicos neste domingo

Lionel Messi segue firme em sua decisão de deixar o Barcelona. Justamente por isso, os advogados do camisa 10 comunicaram ao clube que o jogador não vai se reapresentar neste domingo, quando o elenco fará exames médicos antes de começar a preparação para a próxima temporada.

Conforme publicado pela Goal Espanha, o argentino continua em busca de uma saída amistosa do Camp Nou, mas a decisão de não se juntar aos companheiros reforça o seu posicionamento de usar a cláusula que o permite abandonar o Barça imediatamente.

Messi e seu estafe defendem que o direito de o jogador ficar livre ao término da temporada (o que era previsto no contrato) está vigente e foi inclusive executado nesta semana, uma vez que o fim das competições foi adiado em virtude da pandemia do novo coronavírus. Já o Barça insiste que isso só valeria para junho, data original do término da temporada.

Neste cenário, os advogados de Messi entendem que se o craque comparecesse ao clube neste domingo, isso implicaria reconhecer que ainda é funcionário e que o seu contrato ainda está em vigor, e não rescindido. Justamente por isso, Messi não pode e nem deve se reapresentar.

Depois de muitos rumores na imprensa europeia envolvendo uma possível saída, Messi enviou um burofax para a diretoria azul-grená no início desta semana deixando claro o seu desejo de trocar de ares. , e são alguns dos seus possíveis destinos.

Em meio à novela envolvendo o futuro de sua maior estrela, o elenco do Barça vai ser submetido neste domingo a testes do coronavírus. Os treinos para a temporada 2020/2021 começam no dia seguinte.