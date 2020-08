O que é burofax e por que Messi avisou o Barcelona por esse serviço

O argentino mandou o documento para o clube via fax? Entenda mais dessa história

25 de agosto de 2020. O dia em que Lionel Messi, após 20 anos no , teria enviado um comunicado ao clube exercendo uma cláusula de escape que o permitiria deixar a equipe catalã de graça e ficar livre no mercado, segundo informação divulgada pela TyC Sports e confirmada por fontes da Goal .

Futebol ao vivo e quando quiser? Clique aqui e veja como experimentar o DAZN!

Ainda que muitos já especulassem que o argentino estava insatisfeito no clube, de acordo com informações do repórter Marcelo Bechler, poucos esperavam medidas tão drásticas e urgentes.

Mais times

Em meio a toda a confusão envolvendo a possível saída de Messi e o rompimento entre o jogador e o clube, uma coisa que confundiu muita gente foi o "Burofax": o argentino teria mandado o documento pedindo sua rescisão por meio deste serviço.

Muitos não entenderam nada, enquanto outros afirmaram que o atleta teria mandado seu pedido para deixar o clube via fax. Mas não é bem assim...

O Burofax nada mais é do que um serviço disponível na Espanha que permite o envio de documentos urgentes a curto-prazo - em 24 horas -, com a certificação de uma terceira parte, juridicamente comprovando a veracidade do documento enviado - normalmente, quem faz esta comprovação são os próprios Correios.

Burofax, galera, nada mais é do que uma Carta Registrada com Aviso de Recebimento por Mão Própria. É um serviço q existe na Espanha para entrega de documentos e onde uma terceira pessoa, no caso os Correios, certificam oq está escrito no documento e o recebimento do mesmo. ✌️ — Fernando Kallás (@fernandokallas) August 25, 2020

O serviço também existe no , chamado de carta registrada, e é utilizado para enviar documentos, objetos manuscritos ou impressos. O principal diferencial dela para uma carta simples é que a carta registrada possui um código de rastreio, para que as duas partes envolvidas possam verificar onde ela está a todo momento.

Mais artigos abaixo

Mesmo que tenha o nome de Burofax, o serviço não é necessariamente enviado por fax, podendo ser utilizado online, desde que seja certificado por um correio eletrônico oficial de uma agência postal - de forma de que exista prova legal de que o documento foi enviado e recebido.

Como Messi está enviando um documento importantíssimo, utilizando o serviço, caso a notícia saísse, o jogador tem uma prova de valor maior de que realmente enviou o comunicado do que se tivesse feito isso por uma mensagem de texto.