Marko Lazetic: A nova promessa do Milan pode se tornar o próximo Vlahovic?

Se você tem acompanhado o futebol italiano no mês passado, há apenas um jogador que vale a pena falar: Dusan Vlahovic.

A Juventus chocou o mundo do futebol ao contratar Vlahovic da Fiorentina no final da janela de transferências de janeiro, pagando € 75 milhões (R$ 406 milhões) para contar com o jogador.

O sérvio também não perdeu muito tempo para jogar pelos "bianconeri", marcando quatro gols em suas primeiras sete aparições, incluindo um primeiro gol na Liga dos Campeões com apenas 32 segundos, na sua estreia no torneio.

Vlahovic, portanto, promete ser um diferencial na Série A nos próximos anos, mas o Milan espera que ele não seja o único atacante sérvio contratado em janeiro que se destaque.

Enquanto a Juve finalizava os detalhes da troca de Vlahovic, o Milan estava ocupado completando uma transferência de € 4 milhões (R$ 21 milhões) para o jovem atacante do Estrela Vermelha de Belgrado Marko Lazetic.

Embora o jogador de 18 anos não tenha sido contratado para ter o mesmo impacto que Vlahovic imediatamente, há esperança de que Lazetic possa replicar a ascensão de seu compatriota, já que ambos se mudaram da Sérvia para a Itália com a mesma idade.

Apesar de uma recente reviravolta, fazendo com que possivelmente seja campeão italiano em maio, o Milan está ciente de que continua em processo de reconstrução.

A chegada do Lazetic é apenas o sinal mais recente de que estão procurando crescer internamente, produzindo ou contratando jovens talentos para um dia substituir os que estão atualmente na equipe titular.

A taxa que pagaram por Lazetic, dada sua idade, sugere que os Rossoneri o veem como um potencial substituto de longo prazo para Zlatan Ibrahimovic, e é fácil entender o porquê.

Fisicamente imponente, mas com um ótimo passe, Lazetic está evoluindo para ajudar na construção do jogo, pois dentro da área ele já tem domínio de todos os tipos de finalizações.

Ibrahimovic, pelo que vale, foi um dos ídolos de Lazetic antes mesmo da mudança para o Milan, e, portanto, aprender com o lendário sueco em treinamento provavelmente o beneficiará ainda mais.

Confira as maiores promessas do futebol com NXGN:

Jogar ao lado de grandes nomes é o último passo em uma jornada que começou na cidade natal de Lazetic, Belgrado, onde rapidamente se tornou destaque na famosa base do Estrela Vermelha, onde perceberam que eles tinham um talento especial em suas mãos.

Seu progresso na base foi antecipado, para fazer sua estreia no time principal aos 16 anos em novembro de 2020, antes de ser emprestado ao time da segunda divisão sérvia, o Graficar Belgrade, três meses depois.

Foi lá que Lazetic teve sua primeira sequência, jogando 14 partidas e marcando seus primeiros quatro gols como profissional.

Ao retornar ao Estrela Vermelha no início da temporada 2021-22, ele se tornou um jogador títular nos gigantes sérvios e, embora tenha marcado apenas um gol solitário em suas 15 partidas, mostrou o suficiente para interessar tanto o Milan quanto o Red Bull Group, já que tanto o RB Leipzig quanto o Red Bull Salzburg estavam ligados a movimentos do atacante.

Uma mudança para a Itália sempre seria favorecida por Lazetic, no entanto, dada a relação que ele tem com o técnico do Estrela Vermelha e ex-estrela da Inter e da Lazio, Dejan Stankovic.

Antes de se tornar seu treinador, Stankovic conheceu Lazetic cerca de uma década antes.

"Era meu aniversário e como presente meus pais me levaram a Milão para assistir ao clássico entre Milan e Inter", disse Lazetic a Kurir .

"Foi um lindo presente para mim, porque Stankovic foi meu modelo quando eu era jovem e queria conhecê-lo.''

"Como meu tio Nikola conhecia bem Stankovic, tive a oportunidade de tirar fotos com ele. Não podia imaginar que um dia ele seria meu treinador no Estrela Vermelha."

Nikola Lazetic, tio de Marko, conheceu Stankovic em sua própria carreira no futebol, tendo jogado ao lado dele na Lazio, no Estrela Vermelha e na seleção.

O futebol certamente percorre a família, com o irmão de Nikola, Zarko, ex-profissional e atual treinador do time sérvio FK TSC.

É Marko, no entanto, que parece pronto para usurpar as carreiras de jogador de ambos os tios.

Ele é um jogador confiante – ilustrado por ele vestindo a camisa 22 do Milan que os torcedores sempre associam a Kaká – embora haja momentos em que seu temperamento ferve.

Isso é algo que pode ser treinado em San Siro, no entanto, com Stefano Pioli e sua equipe também desejando que ele melhore fisicamente para que ele possa estar pronto para fazer sua estreia antes do final da temporada.

Mais artigos abaixo

Ele já ficou no banco em três ocasiões desde sua chegada, e sua entrada em campo está agora a apenas alguns minutos de distância.

Um novo Vlahovic pode estar prestes a entrar em cena na Série A.