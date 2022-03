Karna Solskjaer: a jovem atacante do Manchester United que 'quer ser famosa por talento próprio'

Era uma tarde fria de janeiro e havia um rosto famoso na casa do Bridgwater United.

O clube empatou com o Manchester United na FA Cup Feminina e, aos 88 minutos, estava prestes a se tornar uma tarde tão memorável para os visitantes quanto para os anfitriões.

Pisava em campo um nome familiar, aquele que aquele rosto famoso na multidão viera assistir. Era Karna Solskjaer, a atacante de 18 anos que entrava em sua estreia na seleção principal na frente de seus pais, Ole e Silje.

Seu pai pode ter deixado o cargo de treinador da equipe masculina no final de novembro, mas ele esteve presente em cada um dos jogos de Karna pela base do United desde então.

No entanto, a estreia de Solskjaer no início de 2022 não foi apenas entregue a ela porque ela tem um nome famoso.

Com 14 gols em 14 jogos da liga para o sub-21 nesta temporada, além de um gol na vitória do United por 5 a 0 sobre o Aston Villa nas semifinais da Superliga Feminina da Superliga, mostra que a chance foi bem merecida.

"Não foi um símbolo para Karna", disse o técnico Marc Skinner a repórteres após sua estreia. “Foi merecido pelo desempenho dela [contra o Aston Villa]. Parabéns para ela.''

"Obviamente, ela tem um pai famoso, mas ela quer ser famosa por direito próprio."

Os primeiros passos de Solskjaer no futebol remontam ao mesmo local que o seu pai, no Clausenengen FK, um clube amador da pequena cidade de Kristiansund, na costa oeste da Noruega.

Na verdade, ela é a terceira ex-aluna do clube a vestir as famosas cores do Manchester United, com a goleira Aurora Mikalsen também assinando por um ano em 2019.

Oyvind Leonhardsen, ex-Liverpool, Tottenham e Aston Villa, é outra cria famosa do clube, assim como Trond Andersen, que jogou na Premier League com Wimbledon.

“Estamos bem organizados, sempre tivemos muitos treinadores e treinadores talentosos, por isso é um clube muito bom”, disse o presidente John Marius Dybvik à GOAL . “[Com] um legado muito grande!”

Dybvik conhece muito bem as últimas histórias de sucesso de Clausenengen. Ele está no clube há aproximadamente 15 anos e sua filha jogou com Solskjaer nas equipes juvenis.

Ele também foi assistente da equipe, à qual Solskjaer se juntou "provavelmente assim que conseguiu correr", brinca.

“Ficou claro para nós muito cedo que Karna tinha um talento especial”, explica Dybvik. “Ela já era uma artilheira notória, do que, claro, suas equipes se beneficiaram. Ela sempre foi muito boa em driblar. Desde cedo, ela conseguia driblar por dois ou três adversários e marcar um gol.''

“É claro que quando você tem um atacante famoso como seu pai, ele deve ter tido muito impacto no desenvolvimento dela e em como ela desenvolveu habilidades. Isso é certeza.''

“Ela definitivamente tinha uma maneira marcante de treinar e desenvolver suas habilidades técnicas, que eram seus principais ativos quando era jovem.''

“Nós, como clube, gostaríamos de dizer que estamos muito orgulhosos e felizes em nome do Karna.”

Muitas vezes jogando na frente em um 4-4-2 em sua juventude, Solskjaer agora fez a transição para uma posição mais ampla, mas não perdeu seu toque clínico.

“O que ela tem – e eu quero ter certeza de que Ole tenta passar esses segredos – é uma habilidade de finalização maravilhosa”, disse Skinner no início desta temporada. "Ela tem uma calma nessas posições e encontra os espaços certos para finalizar.''

“O que precisamos adicionar a ela é apenas velocidade de jogo. Quando você corre atrás? Quando você expõe a linha de defesa? Quando você tem a bola nos pés e joga? É juntar ela nesse jogo mais rápido, porque ela pode vir pelas laterais, mas acho que ela tem capacidade de finalizar na área.

“Ela é uma personagem bastante quieta e acho que vai levar um pouco de tempo para ela estar dentro e ao redor disso, e confiar e acreditar em si mesma.”

Dybvik se lembra de uma personalidade semelhante, descrevendo Solskjaer como alguém que nunca “faz muito barulho em torno de si mesma”. Seu nome certamente atrairá muita atenção, já que ela procura deixar sua marca em Manchester. Como, então, o United procurará gerenciar isso?

“Pelo que sei sobre Karna, ela é uma personagem maravilhosamente profissional”, disse Skinner. “O que eu quero fazer é ter certeza de trazer essa personalidade, que todos nós sabemos que ela tem.''

“Estamos tentando encontrar o nível e o momento certo para cada [jovem] se envolver, mas ela tem um grande histórico por trás dela, ótimas pessoas por trás dela em seu campo. Vamos equilibrá-lo de forma correta e eficaz conforme o tempo precisar, à medida que ela se aproxima.”

Aos 18 anos, ela já fez história como parte da primeira dupla de pai e filha a jogar pelo Manchester United.