Matheus França, o candidato a fazer história no Flamengo que chama atenção até de Gabigol

Se dizem que “craque o Flamengo faz em casa”, a mais nova revelação a sair do forno rubro-negro passa a impressão de que um dia estará à altura desta frase.

Matheus França apareceu com destaque durante 2021 como maior joia da base do clube carioca e promete fazer história. Afinal de contas, o que esperar de alguém que teve média de uma participação direta para gol a cada metade de um tempo de jogo e cuja multa rescisória é a maior do Flamengo em todos os tempos? Estamos falando de um total de 19 gols em 18 jogos – 13 pelo sub-17 e seis pelo sub-20... sem contar as assistências.

Futebol ao vivo ou quando quiser? Clique aqui e teste o DAZN grátis por um mês!

Tamanha é a expectativa que Matheus traz consigo, que durante a assinatura do contrato que o passou a ligar ao Flamengo até 2027, com multa rescisória de 100 milhões de euros, o técnico Paulo Sousa, que tinha acabado de chegar ao clube em janeiro, fez questão de estar presente.

Segundo relatado em matéria do jornal O Dia, Paulo Sousa está encantado com o futebol do garoto de 17 anos. O primeiro desafio será somar minutos no time principal. Matheus França estreou nos profissionais nas últimas duas rodadas do Brasileirão de 2021 e iniciou 2022 como titular no time de jovens que deu o pontapé inicial no Campeonato Carioca.

O gol no profissional ainda não saiu, mas levando em conta seu histórico na base parece ser apenas uma questão de tempo. Matheus é daqueles jogadores cuja personalidade costuma transparecer em seu estilo de jogo: é dedicado, polivalente, não desiste das jogadas e, especialmente flutuando nas linhas de ataque, se comporta como um predador em busca do gol. Seja dando assistências ou propriamente balançando as redes. Não chega a surpreender o fato de o garoto ter como grande ídolo Cristiano Ronaldo, uma idolatria que o fez escolher, repetidas vezes, a camisa 7.

“Ele agrega dentro dele muitas coisas importantes. Além das questões técnica e tática, ele tem uma parte cognitiva e o entendimento de jogo muito altos. Isso faz com que ele se destaque porque ele interpreta bem os espaços (...) A versatilidade é algo que o jogador talentoso tem, entender os espaços e a gestão. Ele tem uma capacidade de ser decisivo e de finalização muito grande”, disse o treinador do sub-20 rubro-negro, Fábio Matias, em entrevista a GE.

Matheus França nasceu em São Gonçalo, curiosamente o berço de Vinícius Júnior, hoje no Real Madrid e que detém atualmente o recorde de maior venda já feita pelo Flamengo – 45 milhões de euros. E são vários os relatos de que justamente o Madrid é o maior interessado em, um dia, contar com os serviços da mais nova joia rubro-negra.

Conheça os maiores jovens talentos do futebol no NXGN:

Matheus já foi matéria do jornal espanhol AS e, dizem, o Real Madrid se mantém constantemente próximo do garoto. Como não poderia ser diferente, Matheus tem o sonho de um dia brilhar nos gramados europeus, mas antes também quer deixar sua marca no clube que está tanto em seu coração quanto o de toda a sua família.

“Imagine a nossa alegria e gratidão por esse clube? A gente só tem a agradecer por estar vendo nosso filho jogando no maior clube que existe atualmente. O clube do coração do nosso filho e da nossa família.”, disse Cláudia França, mãe da joia rubro-negra.

Mais artigos abaixo

De origem humilde como a enorme maioria dos jogadores de futebol no Brasil, Matheus começou na base do Olaria mas não demorou muito a chegar ao Flamengo. Tinha 12 anos quando passou a vestir o preto e vermelho nas bases. De lá para cá, já enfileirou alguns títulos. Destaque para o Brasileirão sub-17 e a Copa do Brasil sub-17 em 2021, claro, além de um Sul-Americano sub-15 conquistado com a seleção brasileira em 2019.

Tendo Cristiano Ronaldo no espelho, o inspirando a se dedicar de corpo e alma aos sacrifícios que o futebol atual exige, Matheus França é uma promessa enorme para o futuro. Fã também de Bruno Henrique e Gabigol, dois ícones do Flamengo atual, o garoto já teve até mesmo a honra de ser chamado de “craque” por Gabriel ao celebrar um de seus gols na disputa da Copinha 2022.

E como diz o ditado: craque, o Flamengo faz em casa.