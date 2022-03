Gabriel Vidovic: Jovem craque próximo da estreia impressionou Nagelsmann

Apesar de todo sucesso na última década, o Bayern de Munique segue tentando “emplacar” mais um grande talento criado em suas categorias de base no time principal. Desde os tempos de Thomas Muller e Alaba, o time alemão não consegue destaque com um verdadeiro “prata da casa”.

Jamal Musiala, claro, segue como a principal promessa, e já causa impacto na Bundesliga, mas esteve no clube por apenas um ano antes de ser chamado pela primeira vez para o elenco principal, tendo a maior parte de sua base feita no Chelsea.

Felizmente, alguns sinais mostram que uma geração de jovens talentosos estão batendo na porta de Julian Nagelsmann e que devem passar a ter mais chances no elenco principal já nas próximas temporadas.

Gabriel Vidovic ainda espera por sua chance no time principal, mas já deixa os fãs empolgados para o futuro, com uma extensão de contrato que garante o jovem por mais dois anos no clube bávaro.

Membro da base do Bayern desde os tempos do sub-14, o jovem de 18 anos foi recentemente relacionado para a partida contra o Red Bull Salzburg pelas oitavas da Champions, e certamente tem um futuro brilhante pela frente.

“Vidovic é um jogador extremamente técnico e talentoso, e pode criar chances de gol de diversas formas”, foi o que disse Hasan Salihamidzic, diretor de esportes do clube alemão, pouco depois de Gabriel firmar o novo contrato até 2025,

“Ele está com a gente há seis anos e teve uma base muito forte no campus de treinamento do Bayer. Seu próximo passo é com certeza no time profissional”, completou.

O seu pai, Zoran Vidovic, foi o primeiro treinador do jovem nos tempos de Augsburg, e chegou a recusar uma proposta inicial do Bayern em 2009, tudo isso para se dedicar a treinamentos mais pessoais ao garoto.

Só três anos depois o imigrante croata cedeu ao clube bávaro, que tinha interesse em integrar Gabriel a sua categoria de base. Ele foi contratado oficialmente em 2016, e desde então é parte das equipes do Bayern.

“Gabi vem de uma boa família, um garoto muito educado, que traz consigo muita humildade, mas ainda assim confia muito em seu potencial”, disse Jochen Sauer, que treinou Vidovic por cinco anos no clube.

Ele é um excelente jogador, que sempre se desenvolveu muito bem. Por sempre estar entre os mais jovens, aprendeu cedo a se portar contra oponentes maiores e mais fortes. Entre suas inspirações estão Leo Messi e Luka Modric.

Ele impressionou em sua chance de integrar o elenco durante a pré-temporada de 2021, mas as posições ofensivas eram tão concorridas, que ele foi cedido ao time B, que disputa a quarta divisão alemã.

Em 20 partidas da liga, foram 12 gols marcados e outras sete assistências, que rapidamente o colocaram na mira do time principal do Bayern de Munique. As primeiras chances teriam acontecido em dezembro passado, se uma lesão não o tivesse tirado de ação.

Podendo jogar como um meia ofensivo ou atacante, Vidovic se destaca pelo drible veloz e finalização. “Ele tem muita técnica e é muito inteligente, sempre surpreendendo o oponente com a bola”, disse Sauer.

“O salto da quarta divisão para a Bundesliga é duro, mas o time precisa definir este caminho”, disse a lenda Lothar Matthaus à Goa. “Ele pode fazer esta transição e atuar em altíssimo nível”.

Se ele conseguir, então o Bayern finalmente poderá ter a sua estrela criada na base.