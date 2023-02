Manchester United x Leicester City ao vivo e online, onde assistir, que horas é, escalação e mais da Premier League

Equipes entram em campo neste domingo (19), pela 24ª rodada; veja como acompanhar na TV e na internet

Manchester United e Leicester se enfrentam na manhã deste domingo (19), às 11h (de Brasília), no Old Trafford, pela 24ª rodada da Premier League. A partida terá transmissão ao vivo da ESPN, na TV fechada, e do Star+, no streaming.

Na terceira posição com 46 pontos, o Manchester United vem de duas vitórias consecutivas. Os Reds Devils terão o apoio de sua apaixonada torcida para se manter firme dentro do G-4. Casemiro irá cumprir o seu último jogo de suspensão, enquanto Antony é dúvida.

Já o Leicester também ganhou os dois últimos jogos e está em 13º lugar do inglês, com 24 pontos. Os Foxes terão retorno de Tielemans e Soumare. Entretanto, Justin e Bertrand continuam fora.

Prováveis escalações

Escalação do Manchester United: De Gea; Dalot, Varane, Martinez, Shaw; Sabitzer, Fred, Fernandes; Sancho, Weghorst, Rashford.

Escalação do Leicester: Ward; Castagne, Souttar, Faes, Kristiansen; Mendy, Dewsbury-Hall, Maddison; Tete, Iheanacho, Barnes.

Desfalques

Manchester United

Christian Eriksen e Donny van de Beek seguem no departamento médico, enquanto Casemiro cumpre o último jogo de suspensão.

Leicester

Jonny Evans, James Justin e Ryan Bertrand estão no departamento médico.

Quando é?