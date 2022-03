Maicon tem acordo verbal com o Santos e ajusta detalhes para deixar o Cruzeiro

O Santos está muito perto de anunciar o zagueiro Maicon. O defensor de 33 anos tem um acordo verbal para assinar com os paulistas no mercado da bola. Ele aguarda apenas os detalhes finais de sua rescisão com o Cruzeiro para viajar à Baixada Santista, onde fará exames médicos e firmará o novo compromisso, conforme apurado pela GOAL.

O zagueiro, que tem vínculo até o fim de 2024, já costurou um acordo para rescindir o vínculo com os mineiros. Ele conta com o aval do técnico Fabián Bustos para chegar à Vila Belmiro.

O técnico estrangeiro, recém-contratado para a vaga de Fábio Carille, avalizou a contratação do atleta, que tem passagens por Porto, de Portugal, São Paulo e Galatasaray, da Turquia. Ele o vê como um nome interessante para compor o sistema defensivo, que atualmente conta com Eduardo Bauermann, Velázquez, Derick, Robson Reis, Kaiky e Luiz Felipe para a posição.

Maicon recebia cerca de R$ 230 mil por mês na Toca da Raposa II. O seu compromisso estabelecia um aumento para R$ 400 mil mensais em caso de acesso da equipe à Série A do Campeonato Brasileiro. Além disso, havia luvas de R$ 1,5 milhão por causa da assinatura do compromisso. O valor era diluído em contrato.

A GOAL apurou que o jogador considerava o contrato com o Cruzeiro abaixo do que o mercado estava disposto a oferecer por sua contratação. A sua volta ao clube ocorreu pela identificação — ele já havia defendido a equipe no início da carreira, antes de se transferir para Portugal.

Logo no início da gestão de Ronaldo Fenômeno, em dezembro do ano passado, Maicon foi procurado pela diretoria, que reforçou o desejo de mantê-lo no clube. No entanto, nas últimas semanas, o técnico Paulo Pezzolano sinalizou que não contaria mais com o defensor — o atleta ficou fora dos últimos quatro compromissos da equipe na temporada.

A renegociação para a redução do contrato ficou em segundo plano, uma vez que o Cruzeiro preferiu discutir uma rescisão do acordo. O defensor de 33 anos se sentiu "esvaziado", distante do projeto e sem a certeza que faria parte dos planos do departamento de futebol.

Maicon fez três jogos em 2022 pelo Cruzeiro, sendo dois na condição de titular e um como reserva. O jogador deu uma assistência para gol neste período. Ele foi o responsável pelo passe para Edu marcar na vitória por 2 a 1 sobre a Caldense.